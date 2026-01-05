Видео
Больше денег для медиков и учителей — кому ожидать в 2026

Больше денег для медиков и учителей — кому ожидать в 2026

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 18:18
Некоторые учителя и медики будут получать больше денег в 2026 году — кого касается
Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году власти уделяют особое внимание жителям прифронтовых регионов. Команда правительства посетила все области юга и востока Украины, чтобы найти новые способы поддержки местных жителей, предпринимателей и общин.

О том, какую финансовую поддержку получат медики и педагоги из прифронтовых регионов в 2026 году, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

Какую финансовую поддержку будут оказывать медикам и учителям в 2026 году

В 2026 году была введена комплексная программа помощи, которая охватила 230 общин.

"Жизнь в прифронтовых громадах продолжается. Здесь проживает 6,6 млн украинцев. Поэтому наша задача — обеспечить безопасность и доступ к услугам для людей, несмотря на войну", — отмечается в сообщении.

По словам Свириденко, все решения направлены на нужды людей:

  1. Педагоги: 25 тысяч учителей получат ежемесячные доплаты по 4 000 гривен.
  2. Медики: для врачей в прифронтовых больницах отменили понижающий коэффициент оплаты труда. Со следующего года семейные врачи на этих территориях смогут получать до 35 тысяч гривен.

Какие программы для детей заработают в 2026 году

Дети должны учиться в безопасных условиях даже во время войны. В 2025 году было инвестировано в строительство 96 подземных школ-укрытий.

Впервые в бюджете следующего года предусмотрен 1 миллиард гривен на укрытие в детских садах.

Кроме того, с сентября все ученики с 1 по 11 класс в прифронтовых громадах получают бесплатное питание.

Ранее мы писали, что работники сферы образования могут выходить на пенсию раньше других граждан, если они соответствуют установленным законом условиям.

Также мы рассказывали, что в Украине стартовала регистрация на пилотную программу для учителей. Первые 100 тысяч участников получат по 1 500 грн на виртуальный счет для повышения профессиональной квалификации.

зарплаты учителя выплаты медики деньги
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
