Головна Економіка Більше грошей для медиків та вчителів — кому очікувати у 2026

Більше грошей для медиків та вчителів — кому очікувати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 18:18
Деякі вчителі та медики отримуватимуть більше грошей у 2026 році — кого стосується
Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році влада приділяє особливу увагу мешканцям прифронтових регіонів. Команда уряду відвідала всі області півдня та сходу України, щоб знайти нові способи підтримки місцевих жителів, підприємців і громад.

Про те, яку фінансову підтримку отримають медики та педагоги з прифронтових регіонів у 2026 році, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Яку фінансову підтримку надаватимуть медикам та вчителям у 2026 році

У 2026 році було запроваджено комплексну програму допомоги, яка охопила 230 громад.

"Життя у прифронтових громадах триває. Тут проживає 6,6 млн українців. Тому наше завдання — забезпечити безпеку та доступ до послуг для людей, попри війну", — зазначається у повідомленні.

За словами Свириденко, усі рішення спрямовані на потреби людей:

  1. Педагоги: 25 тисяч учителів отримають щомісячні доплати по 4 000 гривень.
  2. Медики: для лікарів у прифронтових лікарнях скасували понижувальний коефіцієнт оплати праці. З наступного року сімейні лікарі на цих територіях зможуть отримувати до 35 тисяч гривень.

Які програми для дітей запрацюють у 2026 році

Діти мають навчатися в безпечних умовах навіть під час війни. У 2025 році було інвестовано у будівництво 96 підземних шкіл-укриттів.

Вперше в бюджеті наступного року передбачено 1 мільярд гривень на укриття в дитячих садках.  

Окрім того, з вересня всі учні з 1 по 11 клас у прифронтових громадах отримують безплатне харчування. 

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
