Минимальная зарплата в Польше — что изменилось 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в Польше вступили в силу новые правила, которые будут касаться заработной платы. В частности возрастет, минималка, что повлияет на финансовое положение миллионов граждан.

О том, как изменился размер минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2026 года, рассказали на информационном портале "inPoland".

Размер минимальной зарплаты в Польше в 2026 году

С 2026 года минимальная заработная плата в Польше повысится с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц (примерно 56 732 грн). Это означает, что работники на полную ставку будут получать около 3 606 злотых "на руки" (42 567 грн). Изменения коснутся около трех миллионов человек в стране.

Также будет повышена ставка минимальной оплаты за час труда — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (370 грн). Работодатели должны будут повысить зарплату для всех работников, чье вознаграждение сейчас ниже этих новых показателей.

На что повлияет повышение минималки в Польше

Повышение минимальной заработной платы также повлияет на другие выплаты, зависящие от ее размера. Это будет касаться:

Доплат за ночные смены. Максимального выходного пособия при увольнении. Минимальных компенсаций за моббинг и дискриминацию.

В январе 2026 года доплата за один ночной час составит около 6 злотых (более 70 грн), но точная сумма будет зависеть от количества рабочих часов в месяце.

Новое законодательство также будет касаться предпринимателей и тех, кто работает без регистрации. С 2026 года для таких лиц будет введен квартальный лимит дохода — 225% от минимальной зарплаты, что составляет 10 813,50 злотых за три месяца (127 648 грн).

Также возрастет база для расчета льготных взносов в ZUS для новых предпринимателей, что приведет к увеличению социальных отчислений после окончания льготного периода.

