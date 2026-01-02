Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минималка в Польше — как изменилась сумма с 1 января 2026 года

Минималка в Польше — как изменилась сумма с 1 января 2026 года

Ua ru
Дата публикации 2 января 2026 07:25
Минимальная зарплата в Польше — что изменилось 1 января 2026 года
Человек достает злотые из кошелька. Фото: Pexels

С 1 января 2026 года в Польше вступили в силу новые правила, которые будут касаться заработной платы. В частности возрастет, минималка, что повлияет на финансовое положение миллионов граждан.

О том, как изменился размер минимальной зарплаты в Польше с 1 января 2026 года, рассказали на информационном портале "inPoland".

Реклама
Читайте также:

Размер минимальной зарплаты в Польше в 2026 году

С 2026 года минимальная заработная плата в Польше повысится с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц (примерно 56 732 грн). Это означает, что работники на полную ставку будут получать около 3 606 злотых "на руки" (42 567 грн). Изменения коснутся около трех миллионов человек в стране.

Также будет повышена ставка минимальной оплаты за час труда — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (370 грн). Работодатели должны будут повысить зарплату для всех работников, чье вознаграждение сейчас ниже этих новых показателей.

На что повлияет повышение минималки в Польше

Повышение минимальной заработной платы также повлияет на другие выплаты, зависящие от ее размера. Это будет касаться:

  1. Доплат за ночные смены.
  2. Максимального выходного пособия при увольнении.
  3. Минимальных компенсаций за моббинг и дискриминацию.

В январе 2026 года доплата за один ночной час составит около 6 злотых (более 70 грн), но точная сумма будет зависеть от количества рабочих часов в месяце.

Новое законодательство также будет касаться предпринимателей и тех, кто работает без регистрации. С 2026 года для таких лиц будет введен квартальный лимит дохода — 225% от минимальной зарплаты, что составляет 10 813,50 злотых за три месяца (127 648 грн).

Также возрастет база для расчета льготных взносов в ZUS для новых предпринимателей, что приведет к увеличению социальных отчислений после окончания льготного периода.

Ранее мы писали, что каждая страна имеет свои условия для получения гражданства, и чтобы получить второй паспорт, надо выполнить эти правила. В Польше одним из способов является натурализация, но для этого нужно определенное время жить в стране.

Также мы рассказывали, что Германия приняла значительное количество украинцев из-за войны. Многие из них не владеют немецким, поэтому могут зарабатывать только минимальную зарплату. Эта сумма является единой для всех регионов страны и регулярно обновляется.

Польша зарплаты выплаты минимальная зарплата украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации