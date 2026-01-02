Мінімальна зарплата в Польщі — що змінилось 1 січня 2026

Людина дістає злоті з гаманця. Фото: Pexels

З 1 січня 2026 року в Польщі набули чинності нові правила, які стосуватимуться заробітної плати. Зокрема зросте, мінімалка, що вплине на фінансове становище мільйонів громадян.

Про те, як змінився розмір мінімальної зарплати в Польщі з 1 січня 2026 року, розповіли на інформаційному порталі "inPoland".

Розмір мінімальної зарплати в Польщі у 2026 році

З 2026 року мінімальна заробітна плата у Польщі підвищиться з 4 666 до 4 806 злотих брутто на місяць (приблизно 56 732 грн). Це означає, що працівники на повну ставку отримуватимуть близько 3 606 злотих "на руки" (42 567 грн). Зміни торкнуться близько трьох мільйонів осіб у країні.

Також буде підвищена ставка мінімальної оплати за годину праці — з 30,50 до 31,40 злотих брутто (370 грн). Роботодавці повинні будуть підвищити зарплату для всіх працівників, чия винагорода зараз нижча за ці нові показники.

На що вплине підвищення мінімалки в Польщі

Підвищення мінімальної заробітної плати також вплине на інші виплати, що залежать від її розміру. Це стосуватиметься:

Доплат за нічні зміни. Максимальної вихідної допомоги при звільненні. Мінімальних компенсацій за мобінг і дискримінацію.

В січні 2026 року доплата за одну нічну годину становитиме близько 6 злотих (понад 70 грн), але точна сума залежатиме від кількості робочих годин у місяці.

Нове законодавство також стосуватиметься підприємців і тих, хто працює без реєстрації. З 2026 року для таких осіб буде введено квартальний ліміт доходу — 225% від мінімальної зарплати, що становить 10 813,50 злотих за три місяці (127 648 грн).

Також зросте база для розрахунку пільгових внесків до ZUS для нових підприємців, що призведе до збільшення соціальних відрахувань після закінчення пільгового періоду.

