Мінімальна зарплата в Чехії — скільки можна отримувати у 2026 році

Чехія — це одна з країн, які прийняли найбільше українців після початку повномасштабного вторгнення. Багато наших громадян змогли працевлаштуватись в цій державі та отримують там зарплату. З 1 січня 2026 року в Чехії підвищили розмір мінімалки, що значно покращить фінансове положення багатьох працівників.

Про те, яку мінімальну зарплату платитимуть працівникам в Чехії у 2026 році, розповіли в Міністерстві праці та соціальних питань Чеської Республіки.

Як змінився розмір мінімалки в Чехії у 2026 році

Мінімальна заробітна плата в Чехії — це найнижчий дозволений законом рівень оплати праці. Її мета — захистити працівників від бідності та забезпечити гідний, хоч і скромний рівень життя. Правові норми визначає оновлений Трудовий кодекс після ухвалення Закону № 230/2024.

Мінімальна зарплата поширюється на всіх працівників — як за основним трудовим договором (HPP), так і за договорами DPP та DPČ. Форма зайнятості значення не має. Якщо в компанії діє колективний договір, мінімальна оплата може бути вищою за державний мінімум.

З 1 січня мінімальна заробітна плата в Чехії зросла до 22 400 крон брутто на місяць (приблизно 45 922 грн). Це на 1 600 крон більше, ніж раніше. Підвищення автоматично вплинуло і на гарантовані оклади в державному секторі — вони залежать від складності та відповідальності роботи.

Як змінювалась мінімалка в Чехії за останні роки. Фото: Скриншот

Уряд планує і надалі підвищувати мінімальну зарплату. До 2029 року вона має сягнути близько 47% середньої зарплати по країні.

Що ще змінилось для працівників в Чехії

Підвищення торкнулося і сфери освіти:

зарплати вчителів зросли приблизно на 7%;

шкільні асистенти отримали надбавку 2 000 крон.

Ще одна важлива зміна — обов’язкові додаткові пенсійні внески для працівників важких і виснажливих професій. Тепер роботодавці повинні доплачувати таким працівникам на пенсійні накопичення. Це стосується так званих ризикових професій третьої категорії:

будівельники та оператори спецтехніки;

водії вантажівок і громадського транспорту;

працівники виробництв, м’ясокомбінатів і морозильних цехів;

металурги, склодуви, ливарники та інші подібні спеціальності.

Що варто враховувати працівникам

Після сплати податків і внесків працівник отримує менше, ніж брутто-сума. Проте й чиста мінімальна зарплата зросла. Після сплати податку на доходи та внесків на соціальне, медичне й лікарняне страхування різниця залишається відносно невеликою, а для тих, хто має підвищений податковий бонус, фактичний дохід може бути відчутно вищим.

