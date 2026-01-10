Мінімальна зарплата в Німеччині — скільки євро платитимуть працівникам у 2026

Людина дістає євро з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році зростуть доходи багатьох працівників в Німеччині, серед яких є й українці. Це стало можливим завдяки підвищенню розміру мінімальної зарплати в країні.

Про те, яку мінімалку повинні платити працівникам в Німеччині з 1 січня 2026 року, зазначається на сайті Федерального уряду Німеччини.

Розмір мінімальної зарплати в Німеччині у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Німеччині встановили новий розмір мінімальної заробітної плати — 13,90 євро брутто за годину (майже 700 грн). Також в державі підвищили допустимі доходи для мініробіт. Загалом зміни торкнулися понад шести мільйонів працівників.

Уряд уже ухвалив рішення про наступне підвищення: з 2027 року мінімальна оплата праці зросте до 14,60 євро за годину (приблизно 730 грн). Це майже на 14% більше, ніж зараз. Очікується, що зростання зарплат:

підтримає економіку;

підвищить купівельну спроможність населення;

допоможе людям вийти з низькооплачуваної роботи.

Підвищення мінімальної зарплати стосується всіх, хто раніше отримував менше ніж 13,90 євро за годину. Оскільки жінки частіше працюють за нижчу оплату, ці зміни також сприяють зменшенню гендерного розриву.

Як змінились правила для мініробітників

Нові правила діють і для мініробіт. З 2026 року максимальний місячний дохід для такої зайнятості становить 603 євро (близько 30 176 грн), а у 2027 році зросте до 633 євро (майже 31 700 грн). Для порівняння, ще минулого року цей ліміт був 556 євро на місяць (27 824 грн).

З 2022 року межа доходу для мініробіт автоматично підвищується разом із мінімальною погодинною оплатою. Це дозволяє зберігати 10-годинний робочий тиждень без скорочення робочого часу.

Також оновили правила для середньої зайнятості. У 2026 році до неї належатимуть працівники з доходом від 603,01 до 2000 євро на місяць. Для цієї категорії діють знижені внески на соціальне страхування.

Загальнонаціональна мінімальна заробітна плата в Німеччині діє з 2015 року і поширюється на більшість найманих працівників. Водночас є винятки — зокрема для стажерів, самозайнятих осіб і волонтерів.

Раніше ми писали, що з 2026 року українцям, які хочуть поїхати до Німеччини або інших країн ЄС, потрібно буде заздалегідь отримати платний електронний дозвіл на в’їзд через систему ETIAS. Це нововведення діятиме для всіх держав, з якими Євросоюз має безвіз.

Також ми розповідали, що Чехія стала однією з країн, що прийняли найбільше українців після початку повномасштабної війни. Багато з них знайшли там роботу. З 1 січня 2026 року в країні підвищили мінімальну зарплату, тож доходи працівників мають зрости.