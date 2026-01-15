Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько лет надо жить во Франции, чтобы получить гражданство

Сколько лет надо жить во Франции, чтобы получить гражданство

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 14:10
Гражданство Франции — сколько лет надо жить в стране для оформления паспорта
Паспорта Франции. Фото: Reddit

Многие украинцы, которые выехали за границу, могут задумываться над получением гражданства. Оформить паспорт Франции непросто, однако официальные процедуры для этого давно установлены. Надо лишь выполнить обязательное условие относительно оседлости — продолжительности непрерывного проживания на территории государства.

Сколько лет надо жить во Франции, чтобы получить гражданство, рассказали на специализированном портале Gromadyanstvo.

Реклама
Читайте также:

Сроки оседлости во Франции

Один из распространенных способов получения гражданства — натурализация. Она предусматривает длительное проживание в стране на основании ВНЖ или других разрешений. Франция позволяет иностранцам претендовать на свой паспорт не ранее чем через 10 лет, из которых пять лет надо иметь постоянное резидентство.

Легализоваться можно на основании:

  • обучения;
  • трудоустройства;
  • ведения бизнеса;
  • воссоединения семьи;
  • статуса беженца.

Кроме выполнения требования по оседлости, придется доказать высокий уровень интеграции во французское общество. В частности сдать тест на знание языка, подтвердить наличие дохода и тому подобное.

Другие способы получения гражданства

Натурализация — не единственный способ для иностранца стать гражданином другого государства. Местный паспорт выдают через брак: надо четыре года прожить в паре с французом, а три года — на территории Франции. Для супругов действует упрощенная процедура приобретения права на гражданство.

Еще один вариант подойдет пожилым людям, в частности кандидатам, которым исполнилось 65 лет. Если они имеют потомков-французов (ребенка, внука или правнука), то разрешается начать процедуру оформления паспорта после проживания на территории страны не менее 25 лет.

Наконец, гражданство по происхождению предусматривает автоматическое предоставление статуса детям, отец или мать которых имеет французский паспорт. И не важно, где именно родился младенец — за границей или на территории Франции. Лица, усыновленные французами, тоже получают право на местное гражданство.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы стать гражданином Германии, иностранцам надо выполнить ряд требований. Например, проживать на территории страны не менее 5 лет и разговаривать на немецком на уровне B1 или выше.

Также мы писали, через сколько лет непрерывного проживания в Чехии предоставляется право на гражданство. Иностранцы должны провести на территории государства минимум 10 лет на легальных основаниях.

Франция украинцы гражданство документы паспорт
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации