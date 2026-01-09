Видео
Главная Экономика Сколько лет нужно жить в Италии, чтобы получить гражданство

Сколько лет нужно жить в Италии, чтобы получить гражданство

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 16:10
Гражданство Италии — сколько лет надо прожить в стране, чтобы оформить паспорт
Мужчина и женщина за столом. Фото: Pexels

Украинцы могут оформить второе гражданство в 2026 году, если выполнят все обязательные условия, наложенные на иностранцев. В частности паспорт Италии выдают после нескольких лет непрерывного проживания на территории государства, однако сроки отличаются для разных категорий человек.

Сколько лет надо жить в Италии, чтобы получить гражданство, рассказали специалисты портала EUdoc.

Читайте также:

Гражданство Италии в 2026 году

Существуют различные способы приобрести право на гражданство, например, путем стандартной натурализации, через брак с итальянцем или репатриацию. Большинство иностранцев пользуются возможностью оформления паспорта на общих основаниях — после 10 лет пребывания в Италии с резидентским статусом ВНЖ (вид на жительство).

Однако украинцам не обязательно ждать столько времени. Существуют альтернативы с уменьшенным сроком, в частности:

  • наличие гражданства любой другой страны ЕС — 4 года;
  • государственная служба в итальянском правительстве — 5 лет;
  • брак с гражданином — 2 года совместного проживания в Италии или 3 года за рубежом (период сокращается вдвое при наличии общих родных/усыновленных детей).

Местный паспорт открывает много возможностей. С ним разрешаются безвизовые путешествия по всему миру (за исключением некоторых азиатских и африканских стран), трудоустройство и ведение бизнеса на территории ЕС без дополнительных лицензий, использование всех банковских/кредитных продуктов и т.д.

Как происходит натурализация в Италии

Большинство иностранцев не имеют доступа к альтернативным способам получения гражданства, кроме стандартной натурализации. Придется провести в Италии не менее 10 лет на основании вида на жительство. Этот документ выдают при определенных обстоятельствах, например:

  • по гуманитарным соображениям;
  • на основании официального трудоустройства или открытия собственного бизнеса;
  • в случае ходатайства о воссоединении семьи;
  • учитывая потребность в длительном лечении;
  • благодаря волонтерской, научной или религиозной деятельности;
  • на основании инвестирования.

Что касается последнего способа, то иностранцы могут купить ВНЖ путем взносов в правительственные ценные бумаги (от 2 млн евро), внесения капитала в местную компанию (от 500 000 евро), поддержки инновационного стартапа (от 250 000 евро) или благотворительного пожертвования в полезные проекты (от 1 млн евро).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, оформление польского паспорта обойдется иностранцам в 140 злотых. Однако некоторые категории лиц имеют скидку 50% и 75%. Речь идет о пенсионерах, студентах, детях до 12 лет и лицах с инвалидностью.

Также мы писали, сколько лет надо жить в Германии, чтобы получить гражданство. Натурализация предполагает легальное проживание на территории государства в течение пяти лет и выполнение других условий.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
