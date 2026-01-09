Громадянство Італії — скільки років треба прожити в країні, щоб оформити паспорт

Чоловік і жінка за столом. Фото: Pexels

Українці можуть оформити друге громадянство у 2026 році, якщо виконають всі обов’язкові умови, накладені на іноземців. Зокрема паспорт Італії видають після кількох років безперервного проживання на території держави, однак строки відрізняються для різних категорій осіб.

Скільки років треба жити в Італії, щоб отримати громадянство, розповіли фахівці порталу EUdoc.

Громадянство Італії у 2026 році

Існують різні способи набути права на громадянство, наприклад, шляхом стандартної натуралізації, через одруження з італійцем або репатріацію тощо. Більшість іноземців користуються можливістю оформлення паспорта на загальних підставах — після 10 років перебування в Італії з резидентським статусом ПНП (посвідка на проживання).

Однак українцям не обов’язково чекати стільки часу. Існують альтернативи зі зменшеним строком, зокрема:

наявність громадянства будь-якої іншої країни ЄС — 4 роки;

державна служба в італійському уряді — 5 років;

шлюб із громадянином — 2 роки спільного проживання в Італії або 3 роки за кордоном (період скорочується удвічі за наявності спільних рідних/всиновлених дітей).

Місцевий паспорт відкриває багато можливостей. З ним дозвляються безвізові подорожі по всьому світу (за винятком деяких азійських та африканських країн), працевлаштування і ведення бізнесу на території ЄС без додаткових ліцензій, використання всіх банківських/кредитних продуктів тощо.

Як відбувається натуралізація в Італії

Більшість іноземців не мають доступу до альтернативних способів набуття громадянства, окрім стандартної натуралізації. Доведеться провести в Італії щонайменше 10 років на підставі посвідки на проживання. Цей документ видають за певних обставин, наприклад:

з гуманітарних міркувань;

на підставі офіційного працевлаштування або відкриття власного бізнесу;

в разі клопотання про возз’єднання сім’ї;

з огляду на потребу в тривалому лікуванні;

завдяки волонтерській, науковій чи релігійній діяльності;

на підставі інвестування.

Що стосується останнього способу, то іноземці можуть купити ПНП шляхом внесків в урядові цінні папери (від 2 млн євро), внесення капіталу в місцеву компанію (від 500 000 євро), підтримання інноваційного стартапу (від 250 000 євро) або благодійного пожертвування в корисні проєкти (від 1 млн євро).

Що ще варто знати українцям

