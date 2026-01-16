В Украине разрешили множественное гражданство — какие условия и список стран

Украинский паспорт. Фото: ГПСУ/Facebook

16 января 2026 года вступил в силу закон, который официально позволяет украинцам получить гражданство другого государства. Больше не придется скрывать от контролирующих органов наличие второго паспорта, административных санкций тоже можно не бояться.

Что означает множественное гражданство

Так называют правовой статус, когда человек может одновременно признаваться гражданином нескольких стран. Он владеет двумя или более паспортами и пользуется надлежащими правами/обязанностями. 16 января наконец вступил в силу закон № 4502-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права на приобретение и сохранение гражданства Украины".

Он определяет понятие и условия множественного гражданства, процедуры приобретения и тому подобное. Среди основных нововведений — отсутствие административных санкций и других наказаний за сокрытие иностранного паспорта. Теперь не требуется отказ от второго гражданства для сохранения украинского.

Какие страны присоединились к механизму

Чтобы двойное гражданство признали, второй паспорт должен принадлежать государству из специального списка. Кабинет Министров будет постепенно расширять перечень стран, с которыми разрешается подобный правовой статус.

Согласно постановлению № 1412, которое вступило в силу одновременно с законом № 4502-IX, первыми к механизму множественного гражданства с Украиной присоединились:

Канада;

Федеративная Республика Германия;

Республика Польша;

Соединенные Штаты Америки;

Чешская Республика.

Закон работает в обе стороны — граждане этих стран могут получить украинский паспорт по упрощенной процедуре. От них требуется заполнить декларацию о признании себя гражданином Украины. Другие условия остались в силе: сдача экзаменов на знание языка и истории, пять лет проживания и пр.

Правительство обещало постепенно расширять список государств. Во время принятия закона обсуждали гораздо больший перечень, куда входили члены ЕС, НАТО и даже "большой семерки". Однако сначала ограничились пятью странами, с которыми Украина имеет тесные партнерские отношения.

Что еще нужно знать украинцам

