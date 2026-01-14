Гражданство Австрии — сколько лет надо жить в стране, чтобы получить паспорт

Городок в Австрии. Фото: Pexels

Многие украинцы, долгое время проведя за границей, задумываются над получением гражданства. В частности паспорт Австрии довольно выгодно иметь, поскольку государство входит в ЕС. Однако возникает вопрос, сколько времени уйдет на натурализацию.

Сколько лет надо жить в Австрии, чтобы оформить гражданство, рассказали на специализированном портале EUdoc.

Срок оседлости для иностранцев

Австрия — не самая простая страна для получения гражданства путем натурализации. Минимальный срок оседлости (непрерывного проживания) составляет 6 лет, максимальный — 30 лет. Для каждого человека продолжительность определяется индивидуально, в зависимости от выполнения дополнительных условий:

6 лет — если иностранец владеет немецким языком на уровне В2 и имеет выдающиеся заслуги перед республикой;

10 лет — владение языком на уровне В1, базовое знание культуры и истории Австрии, наличие постоянного вида на жительство минимум 5 лет;

15 лет — хорошая интеграция в австрийское общество через получение образования и профессиональную реализацию;

30 лет — нет требований по сдаче теста на знание языка, истории и культуры.

Большинство украинцев выбирают вариант с десятилетним сроком оседлости. Нужно лишь не покидать территорию Австрии более чем на 20% всего времени, что берется в расчет, и оформить вид на жительство. Документ выдают на основании трудоустройства, открытия бизнеса, обучения, воссоединения семьи, художественной/научной деятельности и пр.

Как можно стать гражданином Австрии

Натурализация — не единственный способ оформить второй паспорт. Его выдают по происхождению, если ребенок родился в браке, в котором отец или мать являются гражданами Австрии. Также можно воспользоваться репатриацией — вернуть утраченный ранее статус на упрощенных условиях (без срока оседлости и сдачи экзаменов).

Этот способ доступен людям, которые:

потеряли гражданство Австрии из-за выезда за границу до 9 мая 1945 года в связи с угрозой этнических преследований или участием в сопротивлении нацистскому режиму;

до 1 сентября 1983 года заключили брак с иностранцем (подходит женщинам, которые подают заявление в течение пяти лет после смерти мужа или развода с ним).

Наконец, можно просто жениться на человеке с австрийским паспортом и через шесть лет проживания со статусом резидента обратиться за гражданством. Однако надо доказать факт совместного ведения домашнего хозяйства минимум пять лет и сдать тест на знание языка.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для получения итальянского паспорта иностранцы должны прожить на территории страны минимум 10 лет с резидентским статусом. Однако для некоторых категорий лиц срок оседлости уменьшается.

Также мы писали, паспорта каких государств признали самыми сильными в мире. Лидером в Индексе паспортов 2026 стала Мальта, после которой идет Греция, Ирландия, Румыния, Кипр и Болгария. Украина — на 73 месте.