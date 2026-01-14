Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько лет нужно жить в Австрии, чтобы получить гражданство

Сколько лет нужно жить в Австрии, чтобы получить гражданство

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 07:15
Гражданство Австрии — сколько лет надо жить в стране, чтобы получить паспорт
Городок в Австрии. Фото: Pexels

Многие украинцы, долгое время проведя за границей, задумываются над получением гражданства. В частности паспорт Австрии довольно выгодно иметь, поскольку государство входит в ЕС. Однако возникает вопрос, сколько времени уйдет на натурализацию.

Сколько лет надо жить в Австрии, чтобы оформить гражданство, рассказали на специализированном портале EUdoc.

Реклама
Читайте также:

Срок оседлости для иностранцев

Австрия — не самая простая страна для получения гражданства путем натурализации. Минимальный срок оседлости (непрерывного проживания) составляет 6 лет, максимальный — 30 лет. Для каждого человека продолжительность определяется индивидуально, в зависимости от выполнения дополнительных условий:

  • 6 лет — если иностранец владеет немецким языком на уровне В2 и имеет выдающиеся заслуги перед республикой;
  • 10 лет — владение языком на уровне В1, базовое знание культуры и истории Австрии, наличие постоянного вида на жительство минимум 5 лет;
  • 15 лет — хорошая интеграция в австрийское общество через получение образования и профессиональную реализацию;
  • 30 лет — нет требований по сдаче теста на знание языка, истории и культуры.

Большинство украинцев выбирают вариант с десятилетним сроком оседлости. Нужно лишь не покидать территорию Австрии более чем на 20% всего времени, что берется в расчет, и оформить вид на жительство. Документ выдают на основании трудоустройства, открытия бизнеса, обучения, воссоединения семьи, художественной/научной деятельности и пр.

Как можно стать гражданином Австрии

Натурализация — не единственный способ оформить второй паспорт. Его выдают по происхождению, если ребенок родился в браке, в котором отец или мать являются гражданами Австрии. Также можно воспользоваться репатриацией — вернуть утраченный ранее статус на упрощенных условиях (без срока оседлости и сдачи экзаменов).

Этот способ доступен людям, которые:

  • потеряли гражданство Австрии из-за выезда за границу до 9 мая 1945 года в связи с угрозой этнических преследований или участием в сопротивлении нацистскому режиму;
  • до 1 сентября 1983 года заключили брак с иностранцем (подходит женщинам, которые подают заявление в течение пяти лет после смерти мужа или развода с ним).

Наконец, можно просто жениться на человеке с австрийским паспортом и через шесть лет проживания со статусом резидента обратиться за гражданством. Однако надо доказать факт совместного ведения домашнего хозяйства минимум пять лет и сдать тест на знание языка.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для получения итальянского паспорта иностранцы должны прожить на территории страны минимум 10 лет с резидентским статусом. Однако для некоторых категорий лиц срок оседлости уменьшается.

Также мы писали, паспорта каких государств признали самыми сильными в мире. Лидером в Индексе паспортов 2026 стала Мальта, после которой идет Греция, Ирландия, Румыния, Кипр и Болгария. Украина — на 73 месте.

Австрия гражданство документы паспорт страны
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации