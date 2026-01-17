Громадянство Румунії у 2026 — скільки років треба жити в країні для отримання паспорта

Паспортний сервіс у Києві. Фото: Google Maps

Чимало українців виїхали за кордон і довгий час проживають в Євросоюзі. Вони можуть розраховувати на отримання громадянства, наприклад, Румунії. Але спершу треба переконатися, що виконані всі обов’язкові умови для оформлення паспорта, серед яких головна — мінімальний період осілості.

Скільки років треба прожити в Румунії для набуття громадянства, розповіли на спеціалізованому порталі Gromadyanstvo.

Період осілості в Румунії

Безперервне проживання на території країни є вимогою для іноземців, які хочуть отримати громадянство шляхом натуралізації. Мінімальний період осілості в Румунії становить вісім років для більшості претендентів. Однак його скорочують до чотирьох років для окремих категорій осіб, зокрема:

біженців;

громадян держав-членів ЄС;

міжнародно визнаних осіб;

дружин/чоловіків румунів (після 5 років у шлюбі).

Окремо іноземці повинні відповідати іншим вимогам, прописаним у законодавстві, а саме — знати румунську мову, демонструвати лояльність до країни, мати достатній рівень фінансового забезпечення, підтвердити відсутність правопорушень тощо.

Громадянство за репатріацією

Щоб не чекати багато років для оформлення другого паспорта, можна скористатися оперативнішим способом — репатріацією. Хоча він доступний далеко не кожній особі, оскільки передбачає набуття права на громадянство у зв'язку з румунським походженням.

У 20 столітті частина території нинішньої України належала тодішній Великій Румунії. Внаслідок геополітичних обставин чимало людей були змушені переселитися по країнам колишнього Радянського Союзу. А нині їх нащадки можуть відновити статус, якщо доведуть наявність румунського громадянства у предків до третього покоління.

Процедура репатріації триває від року і не вимагає від кандидата жити на території держави, знати мову на високому рівні та платити за видачу документів. Підтвердити походження предків допоможуть акти громадянського стану (свідоцтва про шлюб, народження або смерть), а також картотеки з даними у державних архівах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, 16 січня в Україні набув чинності закон про множинне громадянство. Він дозволив українцям отримувати паспорти інших держав без необхідності відмовлятися від першого громадянства.

Також ми писали, що треба зробити для отримання німецького громадянства. Від іноземців вимагають безперервного проживання на території країни мінімум п’ять років і знання мови на рівні B1 або вище.