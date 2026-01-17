Гражданство Румынии в 2026 — сколько лет надо жить в стране для получения паспорта

Паспортный сервис в Киеве. Фото: Google Maps

Немало украинцев выехали за границу и долгое время проживают в Евросоюзе. Они могут рассчитывать на получение гражданства, например, Румынии. Но сперва надо убедиться, что выполнены все обязательные условия для оформления паспорта, среди которых главное — минимальный период оседлости.

Сколько лет надо прожить в Румынии для получения гражданства, рассказали на специализированном портале Gromadyanstvo.

Период оседлости в Румынии

Непрерывное проживание на территории страны является требованием для иностранцев, которые хотят получить гражданство путем натурализации. Минимальный период оседлости в Румынии составляет восемь лет для большинства претендентов. Однако его сокращают до четырех лет для отдельных категорий лиц, в частности:

беженцев;

граждан государств-членов ЕС;

международно признанных лиц;

жен/мужей румын (после 5 лет в браке).

Отдельно иностранцы должны соответствовать другим требованиям, прописанным в законодательстве, а именно — знать румынский язык, демонстрировать лояльность к стране, иметь достаточный уровень финансового обеспечения, подтвердить отсутствие правонарушений и тому подобное.

Гражданство по репатриации

Чтобы не ждать много лет для оформления второго паспорта, можно воспользоваться оперативным способом — репатриацией. Хотя он доступен далеко не каждому человеку, поскольку предусматривает приобретение права на гражданство в связи с румынским происхождением.

В 20 веке часть территории нынешней Украины принадлежала тогдашней Великой Румынии. Вследствие геополитических обстоятельств многие были вынуждены переселиться по странам бывшего Советского Союза. А сейчас их потомки могут восстановить статус, если докажут наличие румынского гражданства у предков до третьего поколения.

Процедура репатриации длится от года и не требует от кандидата жить на территории государства, знать язык на высоком уровне и платить за выдачу документов. Подтвердить происхождение предков помогут акты гражданского состояния (свидетельства о браке, рождении или смерти), а также картотеки с данными в государственных архивах.

Что еще нудно знать украинцам

Напомним, 16 января в Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве. Он позволил украинцам получать паспорта других государств без необходимости отказываться от первого гражданства.

Также мы писали, что надо сделать для получения немецкого гражданства. От иностранцев требуют непрерывного проживания на территории страны минимум пять лет и знания языка на уровне B1 или выше.