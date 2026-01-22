Громадянство Польщі для українців — хто може претендувати на паспорт у 2026

Дівчина на вулиці. Фото: УНІАН

Чимало українців проживають у Польщі роками, тому можуть претендувати на отримання громадянства. Найпопулярніший спосіб — натуралізація, яка передбачає виконання обов'язкових умов щодо осілості та наявності документів. Або можна оформити паспорт на підставі походження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців може претендувати на громадянство Польщі у 2026 році.

Громадянство за натуралізацією

Паспорт видають лише після виконання обов'язкових вимог, серед яких — дотримання мінімального терміну осілості. Йдеться про безперервне перебування на території Польщі. Цей строк варіюється залежно від супутніх умов і становить 1-10 років.

За інформацією на порталі Куявсько-Поморського воєводства, українці набувають права на громадянство після проживання у Польщі:

не менше 3 років на підставі дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС;

мінімум 2 роки на підставі дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або права на постійне перебування (якщо шлюб із громадянином Польщі триває принаймні 3 роки);

від 2 років на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого у зв'язку з наданням статусу біженця;

1 рік на підставі дозволу на постійне перебування, отриманого у зв'язку з польським походженням, або наявністю Карти поляка;

не менше 10 років за наявності дозволу на постійне перебування, дозволу на перебування довготермінового резидента ЄС або права на постійне перебування.

Також необхідно підтвердити наявність стабільного джерела доходу і власного/орендованого житла. Додатковою, але не менш важливою, умовою для іноземців є знання польської мови на рівні В1 і вище (з відповідним сертифікатом про складання тесту).

Паспорт за походженням

Ще один варіант для українців — отримати Карту поляка, на підставі якої клопотати про набуття громадянства за походженням. За даними спеціалізованого порталу EUdoc, іноземці можуть довести своє польське коріння, якщо хтось із родичів — один із батьків, бабуся/дідусь тощо — володів місцевим паспортом.

Підтвердити походження допоможуть старі документи, зокрема паспорти, свідоцтва про шлюб або смерть, видані польськими адміністраціями, військові квитки, дипломи про вищу освіту та ін. Плюс доведеться здати тест на знання мови для повсякденного спілкування.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про множинне громадянство, завдяки чому почала діяти спрощена процедура оформлення другого паспорта. Польща входить у список країн, із якими запровадили цей механізм.

Також ми писали, скільки років треба жити у Франції, щоб отримати громадянство. Натуралізація передбачає безперервне перебування на території країни мінімум 10 років, із яких 5 років треба бути постійним резидентом.