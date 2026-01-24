Відео
Депортація українців з Польщі — що робити боржникам у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 16:20
Депортація з Польщі — чи можуть видворити через борги, кредити і штрафи
Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців проживають у Польщі станом на січень 2026 року. Під час перетину кордону мало хто замислюється над питанням депортації, а саме над причинами, які можуть призвести до примусового повернення додому. Не завадить дізнатися, чи депортують іноземців через наявність боргів, неоплачених кредитів або штрафів.

Про це розповіли на спеціалізованому порталі Ukrainian in Poland.

Читайте також:

Чи депортують з Польщі через борги

Маючи заборгованість, штрафи або незакриті кредити, виникає страх зіпсувати свою міграційну історію. Однак у Польщі немає законодавчих підстав для депортації іноземців через неблагонадійну ситуацію з фінансами. Іншими словами, борг не є причиною для примусового видворення.

По-перше, кредит або штраф — це частина цивільно-правових відносин. По-друге, стягненням боргів займаються суди і колекторські компанії, а не прикордонники чи міграційна служба.

Українці можуть потрапити в поле зору поліції, якщо будуть свідомо переховуватися від контролюючого органу та ухилятися від закриття фінансових питань. Однак це жодним чином не буде пов’язано з потенційною депортацією.

Чи можуть депортувати українців з Польщі

На території Європейського Союзу діє пряма заборона, вбудована в міжнародне право, на повернення людей до країн, де їм загрожує реальна небезпека. У випадку України йдеться про повномасштабну війну.

Такий базовий принцип поширюється на кожного іноземця незалежно від його статусу та індивідуальних обставин. Польща зобов’язана дотримуватися правил ЄС, отже не може депортувати українців із тимчасовим захистом.

Якщо існують проблеми з перебуванням на території Польщі, контролюючий орган намагається знайти альтернативні рішення. Наприклад, пропонує людині виїхати в іншу безпечну країну за бажанням чи оформити гуманітарне/толероване проживання.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власники польської карти побиту можуть подорожувати країнами Шенгенської зони без візи. Максимальний термін — 90 днів упродовж 180-денного періоду. Це правило поширюється на деякі інші держави.

Також ми писали, що треба зробити для отримання громадянства Польщі у 2026 році. Іноземці повинні виконати норму безперервного проживання. Залежно від обставин мінімальний період становить від 1 до 10 років.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
