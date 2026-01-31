Выезд за границу в феврале 2026 — какую валюту украинцам лучше брать в Польшу

Пустой кошелек. Фото: Unsplash

Многие украинцы путешествуют за границу, в частности посещают Польшу. Кто-то планирует долгое путешествие, убегая от полномасштабной войны, а кому-то хочется лишь отдохнуть несколько дней как туристы. Во всяком случае не помешает узнать, какую валюту лучше брать в дальнюю дорогу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, с какой валютой украинцам стоит ехать в Польшу.

Какую валюту брать в Польшу в 2026

Польша входит в Европейский Союз, однако официальная валюта государства — до сих пор злотый, а не евро. Это освобождает иностранцев от дилеммы, какими купюрами лучше рассчитываться за рубежом, ведь очевидно, что выгоднее использовать национальную валюту конкретной страны.

Конечно, никто не запрещает украинцам расплачиваться в Польше евро, но в таком случае надо быть готовым к двойной конвертации. Аналогичная ситуация с гривной: придется потерять часть финансов на комиссии, потому что транзакция состоится по коммерческому курсу иностранного банка.

"При расчетах карточкой в магазинах, заведениях питания или в интернете выбирайте только валюту страны пребывания, чтобы избежать потерь при курсовой разнице. То есть в Польше выбирайте злотые", — говорится на сайте KredoBank.

Также украинцам не помешает иметь наличные за рубежом на случай блокировки банковской карты или других проблем с электронными расчетами. Помните, что снятие купюр в банкомате Польши с украинского счета предусматривает немаленькую комиссию.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Наличные понадобиться даже на польской границе. В иностранцев могут требовать подтверждения платежеспособности, то есть доказательства достаточного финансового состояния для пребывания в чужой стране.

Согласно информации на правительственном портале Республики Польша, минимальная сумма наличных на границе Польши составляет:

300 злотых — для коротких поездок продолжительностью 4 дня;

75 злотых на каждый день — для путешествий более 4 суток.

Подойдут не только злотые, а любая валюта. На границе проведут перерасчет суммы по официальному курсу НБУ или кросс-курсу, актуальному на день въезда. Плюс может понадобиться выписка с банковского счета о балансе на карте.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с февраля 2026 года в Польше вырастут тарифы на снятие наличных с банковских карт. Для Visa будет комиссия 1,20 злотых плюс 0,17% от суммы, для Mastercard — 1,20 злотых и 0,18%.

Также мы писали, сколько стоят куриные яйца в Польше и нескольких других государствах Европейского Союза. Средняя цена за упаковку из 10 штук — около 12 злотых в конце января 2026 года.