Черный рынок валюты — что грозит украинцам и как не попасться на мошенников

Многие украинцы, накапливая доллары или евро, выбирают так называемый "черный рынок" для покупки валюты. То есть они обращаются к частным лицам, а не идут в банк или обменник. К сожалению, существует большой риск наткнуться на мошенников, которые продают фальшивые купюры.

Как проверить продавца, рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Чем опасен черный рынок валюты

Банки и обменные пункты дают клиентам гарантию безопасных, легальных и выгодных финансовых операций. Зато черный рынок заманивает покупателей низким курсом, однако не обещает успешного обмена. Нередко случается, что человек хочет немного сэкономить, но теряет все накопления.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадают жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул Яремчик.

Дабы минимизировать опасность мошеннических действий со стороны продавцов, необходимо придерживаться таких базовых советов:

не покупать "из рук в руки" без свидетелей и в непроверенных местах;

избегать предложений с курсом, существенно отличающимся от рыночного;

не давать деньги наперед или соглашаться на отсроченный обмен;

проверять купюры на подлинность сразу после получения.

Конечно, лучший способ избежать проблем — пользоваться только легальными пунктами обмена или обращаться в банки, где клиенты получают стопроцентную гарантию безопасности и могут не волноваться из-за потенциального мошенничества.

Какие доллары невозможно обменять

В то же время украинцы не всегда могут рассчитывать на обслуживание в финансовом учреждении. Некоторые купюры иностранной валюты обменять не удастся и единственным вариантом будет сдать наличные на инкассо (отправить за границу для замены).

В Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103 перечислены признаки сильного износа и повреждения, наличие которых делает обмен невозможным.

Например, речь идет об измененном первоначальном цвете изображений, больших разрывах банкноты, локальных загрязнениях, следах от химических веществ или гниения, деформации под воздействием жидкостей, типографских недостатках и других повреждениях дизайна.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут продать в обменниках американские купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Если раньше — банкноты не принимают из-за их неплатежеспособности.

Также мы писали, с какой наличностью украинцам лучше ехать в Польшу. Государство входит в ЕС, однако не признало евро национальной валютой. Это значит, что стоит брать в дальнюю дорогу именно злотые в 2026 году.