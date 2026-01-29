Видео
Главная Экономика Усиленный контроль обменников — какие доллары не удастся продать в феврале

Усиленный контроль обменников — какие доллары не удастся продать в феврале

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 10:05
Эти доллары невозможно продать в феврале — какие купюры в черном списке
Обменник валюты. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы держат сбережения в иностранной валюте, накапливая купюры доллара и евро. Не помешает узнать, от какой наличности могут отказаться в обменнике по состоянию на февраль 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую валюту не получится использовать в ближайшее время.

Обмен долларов и евро в Украине

Нередки случаи, когда клиенты получают отказ в обменном пункте. Почти всегда это связано с годом выпуска иностранных банкнот или их внешним видом.

Согласно пояснению НБУ, платежными считаются все купюры доллара, напечатанные Федеральной резервной системой США после 1914 года. То есть даже очень старые деньги признают действительными, а отказ в обслуживании из-за года эмиссии является нарушением норм.

"Банкам и небанковским учреждениям при осуществлении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии купюр иностранной валюты, которые являются законным платежным средством", — говорится на сайте НБУ.

Разрешается не принимать банкноты с признаками сильного износа или повреждения, а также фальшивую наличность. Купюры, которые потеряли платежеспособность, можно только сдать на инкассо — замену в иностранном банке.

Что будет за нарушение правил обмена

В случае несоблюдения банками и обменниками нормативно-правовых требований относительно обращений потребителей регулятор будет принимать надлежащие меры воздействия. Среди потенциальных наказаний — штрафные санкция в размере:

  • до 400 000 грн — для банков;
  • до 5% от размера капитала — для небанковских финансовых учреждений.

Также не исключается возможность приостановления осуществления отдельных видов валютных операций или даже аннулирования лицензии на деятельность. Если клиенты столкнулись с отказом в обслуживании, нужно обратиться с жалобой к руководству. В случае отсутствия реакции — писать в Национальный банк.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, разрешается вывозить из Украины наличную валюту на сумму до 10 000 евро в эквиваленте. Иначе придется осуществлять письменное декларирование на границе и подтверждать источник происхождения средств.

Также мы писали, какую валюту украинцам лучше не сдавать в обменники. Гораздо выгоднее продать иностранные купюры коллекционерам. Речь идет о долларах со звездочкой и евро с красивыми серийными номерами.

Автор:
Елизавета Супивская
Автор:
Елизавета Супивская
