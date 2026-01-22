Видео
Україна
Видео

Какую максимальную сумму можно вывезти из Украины — лимит в 2026

Какую максимальную сумму можно вывезти из Украины — лимит в 2026

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 18:15
Вывоз валюты из Украины — с какой максимальной суммой можно пересечь границу
Украинцы на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие люди, планируя выезд в Польшу или другую страну, решают вопрос о пересечении государственной границы с наличными. В случае превышения разрешенного лимита придется нести ответственность, а именно — платить немаленький штраф.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, существует ли в Украине ограничение на вывоз наличной валюты.

Читайте также:

Лимит на пересечение границы с наличностью

Украинское законодательство не устанавливает ограничения на выезд за пределы страны с валютой. Можно пересекать границу с любой суммой наличных, однако нужно выполнить обязательное требование о письменном декларировании.

Согласно информации на сайте Государственной таможенной службы, наши граждане должны подтвердить источник происхождения финансов и задекларировать их, если размер превышает лимит 10 000 евро в эквиваленте. Это касается любой валюты, переведенной в евро по официальному или кросс-курсу на день пересечения границы.

Если путешественник будет уклоняться от обязательства или попытается избежать контроля в пункте пропуска, его ждет ответственность по статье 471 Таможенного кодекса: штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.

Как увеличить лимит на вывоз валюты

Существует легальный способ вывезти из Украины большую сумму без письменного декларирования. Закон установил ограничения на каждое физическое лицо отдельно, то есть можно делегировать транспортировку кому-то другому, кто сопровождает в поездке.

Например, если за границу выезжает муж и жена, то каждый имеет право взять в дорогу по 10 000 евро. Даже если они перемещаются в одном транспортном средстве. На несовершеннолетних лиц это правило тоже распространяется.

Напомним, пересечение государственной границы Украины может обернуться заключением. Лишение свободы грозит за попытку нелегального выезда, использование поддельных документов, перевозку контрабанды и др.

Также мы писали, что украинцы по-новому въезжают в Польшу в 2026 году. Начала работать система EES (Entry/Exit System), которая предусматривает сдачу отпечатков пальцев и фото для внесения в электронную базу.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
