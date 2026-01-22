Відео
Україна
Яку максимальну суму можна вивезти з України — ліміт у 2026

Яку максимальну суму можна вивезти з України — ліміт у 2026

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 18:15
Вивезення валюти з України — з якою максимальною сумою можна перетнути кордон
Українці на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало людей, плануючи виїзд у Польщу чи іншу країну, вирішують питання щодо перетину державного кордону з готівкою. В разі перевищення дозволеного ліміту доведеться нести відповідальність, а саме — платити немаленький штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи існує в Україні обмеження на вивезення готівкової валюти.

Ліміт на перетин кордону з готівкою

Українське законодавство не встановлює обмеження на виїзд за межі держави з валютою. Можна перетинати кордон із будь-якою сумою готівки, однак потрібно виконати обов'язкову вимогу щодо письмового декларування.

Згідно з інформацією на сайті Державної митної служби, наші громадяни повинні підтвердити джерело походження фінансів і задекларувати їх, якщо розмір перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Це стосується будь-якої валюти, переведеної в євро за офіційним або крос-курсом на день перетину кордону.

Якщо мандрівник буде ухилятися від зобов'язання чи спробує уникнути контролю в пункті пропуску, його чекає відповідальність за статтею 471 Митного кодексу: штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Як збільшити ліміт на вивезення валюти

Існує легальний спосіб вивезти з України більшу суму без письмового декларування. Закон встановив обмеження на кожну фізичну особу окремо, тобто можна делегувати транспортування комусь іншому, хто супроводжує в поїздці.

Наприклад, якщо за кордон виїжджає чоловік і дружина, то кожен має право взяти в дорогу по 10 000 євро. Навіть якщо вони переміщуються в одному транспортному засобі. На неповнолітніх осіб це правило також поширюється.

Нагадаємо, перетин державного кордону України може обернутися ув’язненням. Позбавлення волі загрожує за спробу нелегального виїзду, використання підроблених документів, перевезення контрабанди та ін.

Також ми писали, що українці по-новому в’їжджають до Польщі у 2026 році. Почала працювати система EES (Entry/Exit System), яка передбачає здачу відбитків пальців і фото для внесення в електронну базу.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
