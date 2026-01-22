Вивезення валюти з України — з якою максимальною сумою можна перетнути кордон

Українці на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало людей, плануючи виїзд у Польщу чи іншу країну, вирішують питання щодо перетину державного кордону з готівкою. В разі перевищення дозволеного ліміту доведеться нести відповідальність, а саме — платити немаленький штраф.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи існує в Україні обмеження на вивезення готівкової валюти.

Ліміт на перетин кордону з готівкою

Українське законодавство не встановлює обмеження на виїзд за межі держави з валютою. Можна перетинати кордон із будь-якою сумою готівки, однак потрібно виконати обов'язкову вимогу щодо письмового декларування.

Згідно з інформацією на сайті Державної митної служби, наші громадяни повинні підтвердити джерело походження фінансів і задекларувати їх, якщо розмір перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті. Це стосується будь-якої валюти, переведеної в євро за офіційним або крос-курсом на день перетину кордону.

Якщо мандрівник буде ухилятися від зобов'язання чи спробує уникнути контролю в пункті пропуску, його чекає відповідальність за статтею 471 Митного кодексу: штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Як збільшити ліміт на вивезення валюти

Існує легальний спосіб вивезти з України більшу суму без письмового декларування. Закон встановив обмеження на кожну фізичну особу окремо, тобто можна делегувати транспортування комусь іншому, хто супроводжує в поїздці.

Наприклад, якщо за кордон виїжджає чоловік і дружина, то кожен має право взяти в дорогу по 10 000 євро. Навіть якщо вони переміщуються в одному транспортному засобі. На неповнолітніх осіб це правило також поширюється.

