Перетин польського кордону — через що загрожує в'язниця у 2026 році

Громадяни України, плануючи в'їзд до Польщі, повинні розібратися у правилах перетину державного кордону. За деякі порушення митних вимог загрожує суворе покарання у вигляді кримінальної відповідальності, тобто ув'язнення.

Про це йдеться у Кримінальному кодексі України.

Незаконний перетин кордону

Найпоширеніші порушення під час спроби виїхати в Польщу прописані у статті 332-2 ККУ. Йдеться про перетин кордону поза пунктами пропуску, чи без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості. Покарання — позбавлення волі до 3 років.

Строк збільшується до 3-5 років у випадку повторного злочину чи його скоєння групою осіб. Якщо вказані дії поєднані з насильством або застосуванням зброї, то можуть позбавити волі на 5-8 років.

Окремо стаття 332 Кримінального кодексу визначає відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Організація нелегального виїзду в Польщу тягне за собою:

ув’язнення на строк від 3 до 5 років;

позбавлення волі на 5-7 років без права обіймати посади чи займатися певною діяльністю до 3 років (за повторне порушення);

позбавлення волі на 7-9 років без права обіймати посади чи займатися діяльністю до 3 років із конфіскацією майна (за дії, вчинені організованою групою або з корисливих мотивів).

Також є стаття 369, яка встановила покарання за пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди службовій особі. Наприклад, якщо людина запропонувала хабар митнику, аби перетнути кордон нелегально, їй загрожує великий штраф, або обмеження волі на 2-4 роки, або позбавлення волі на аналогічний термін.

Контрабанда товарів

Якщо під час виїзду до Польщі в багажі знайдуть товари, заборонені до перевезення через державний кордон, також можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Стаття 201-3 передбачає покарання за контрабанду — переміщення поза митним контролем або з приховуванням від контролю товарів.

Злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням становища, або у великому розмірі, карається штрафом чи позбавленням волі на 5-10 років без права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Контрабанда підакцизних товарів тягне за собою потенційне ув’язнення на строк від 3 до 6 років. За організовану змову передбачене позбавлення волі на 10-12 років, конфіскація майна і заборона займатися певною діяльністю.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, іноземці та особи без громадянства можуть в’їхати в Україну лише за умови наявності дійсних документів, візи (в окремих випадках), підтвердженої мети поїздки та фінансового забезпечення.

Також ми писали, що в Україні оновили систему єЧерга для автобусів на "коротких" маршрутах до 400 км. З 21 січня перевізники зможуть бронювати стільки місць, скільки передбачено перетинів кордону.