Пересечение польской границы — из-за чего грозит тюрьма в 2026 году

Граждане Украины, планируя въезд в Польшу, должны разобраться в правилах пересечения государственной границы. За некоторые нарушения таможенных требований грозит суровое наказание в виде уголовной ответственности, то есть заключения.

Об этом говорится в Уголовном кодексе Украины.

Незаконное пересечение границы

Самые распространенные нарушения при попытке выехать в Польшу прописаны в статье 332-2 УКУ. Речь идет о пересечении границы вне пунктов пропуска, или без соответствующих документов, или по документам, содержащим недостоверные сведения. Наказание — лишение свободы до 3 лет.

Срок увеличивается до 3-5 лет в случае повторного преступления или совершения группой лиц. Если указанные действия соединены с насилием или применением оружия, то могут лишить свободы на 5-8 лет.

Отдельно статья 332 Уголовного кодекса определяет ответственность за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Организация нелегального выезда в Польшу влечет за собой:

заключение на срок от 3 до 5 лет;

лишение свободы на 5-7 лет без права занимать должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет (за повторное нарушение);

лишение свободы на 7-9 лет без права занимать должности или заниматься деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества (за действия, совершенные организованной группой или из корыстных побуждений).

Также есть статья 369, которая установила наказание за предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Например, если человек предложил взятку таможеннику, чтобы пересечь границу нелегально, ему грозит большой штраф, или ограничение свободы на 2-4 года, или лишение свободы на аналогичный срок.

Контрабанда товаров

Если во время выезда в Польшу в багаже найдут товары, запрещенные к перевозке через государственную границу, тоже могут привлечь к уголовной ответственности. Статья 201-3 предусматривает наказание за контрабанду — перемещение товаров вне таможенного контроля или с сокрытием от контроля.

Преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием положения, или в крупном размере, наказывается штрафом или лишением свободы на 5-10 лет без права занимать определенные должности и конфискацией имущества.

Контрабанда подакцизных товаров влечет за собой потенциальное заключение на срок от 3 до 6 лет. За организованный сговор предусмотрено лишение свободы на 10-12 лет, конфискация имущества и запрет заниматься определенной деятельностью.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, иностранцы и лица без гражданства могут въехать в Украину только при условии наличия действительных документов, визы (в отдельных случаях), подтвержденной цели поездки и финансового обеспечения.

Также мы писали, что в Украине обновили систему єЧерга для автобусов на "коротких" маршрутах до 400 км. С 21 января перевозчики смогут бронировать столько мест, сколько предусмотрено пересечений границы.