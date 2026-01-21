Въезд в Польшу по новым правилам — что изменилось для украинцев в 2026

Пункт пропуска на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Для всех украинцев правила въезда в Польшу изменились. В 2026 году нашим гражданам, которые хотят пересечь государственную границу, нужно пройти авторизацию в системе EES (Entry/Exit System). Другими словами, добавить персональную информацию в электронную базу данных, которая осуществляет автоматизированный контроль путешественников.

Об этом говорится на официальном сайте EES.

Новые правила въезда в Польшу

До 10 апреля 2026 года планируют полностью ввести систему EES на границах Европейского Союза и стран Шенгенской зоны. В пунктах пропуска теперь необходимо проходить биометрическую регистрацию, в частности сдавать отпечатки пальцев и фото. Однако это требование распространяется только на первый выезд после начала работы EES.

Далее международные поездки для украинцев станут быстрее: будет достаточно отсканировать паспорт, а система автоматически подтянет персональные данные путешественника. Это означает, что штампы в документах уйдут в прошлое, уступив место цифровизации. В электронном формате теперь сохраняют:

дату, время и пункт пересечения границы;

сведения загранпаспорта;

фотографию лица;

отпечатки пальцев (от 12 лет).

Речь идет о путешествиях по безвизовому режиму — продолжительностью до 90 дней в течение 180-дневного периода. Информация после первого сбора останется в системе на три года, а потом придется ее обновить. Если человек откажется сдать биометрию на границе, он получит отказ во въезде.

Где именно будет действовать EES

Новую систему ввели не только на польской границе. EES планируют развернуть на въезде во все государства Евросоюза, кроме Ирландии и Кипра. Плюс ее распространят для стран, которые не входят в ЕС, а именно Норвегии, Швейцарии, Исландии и Лихтенштейна. В целом речь идет о 29 направлениях.

Всем украинцам придется сдавать биометрические данные при первом пересечении границы, однако существуют определенные исключения. Правила не коснутся граждан и резидентов стран Евросоюза, а также владельцев долгосрочных виз и видов на жительство.

Стоит отметить, что примерно через шесть месяцев после запуска EES начнет работать другая система — ETIAS. Это электронное разрешение на въезд стоимостью 7 евро, которое придется оформлять онлайн. Его тоже будут выдавать на три года.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году выросла минимальная зарплата в Польше. С января сумма поднялась до уровня 4 806 злотых брутто в месяц. После вычета налогов работники получают около 3 606 злотых "на руки".

Также мы писали, что в Польше планируют автоматически продолжать выплаты по программе "800+" без регулярной подачи заявлений, если в семье не изменились обстоятельства. Изменения могут принять в 2026 году.