Минималка в Польше, Германии и Чехии — сколько денег гарантируют государства в 2026 году

В 2026 году во многих странах Европы повысили минимальную заработную плату. Изменения коснулись и государств, где сейчас работает больше всего украинцев — Польши, Германии и Чехии.

О том, какие минимальные зарплаты гарантируют работникам в Польше, Германии и Чехии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как изменился размер минимальной зарплаты в Польше в 2026 году

По информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, с 2026 года минимальная зарплата в Польше повысилась с 4 666 до 4 806 злотых брутто в месяц. Это примерно 57 388 гривен. После уплаты налогов работники получают около 3 606 злотых "на руки" — почти 43.1 тыс. грн.

Изменения касаются почти трех миллионов наемных работников. Также выросла минимальная почасовая ставка — с 30,50 до 31,40 злотых брутто (около 374 грн). Работодатели обязаны повысить оплату тем работникам, чья зарплата была ниже нового минимума.

Какую минимальную зарплату гарантируют работникам в Германии в 2026 году

На сайте Федерального правительства Германии отмечается, что с 1 января 2026 года в Германии действует новая минимальная оплата труда — 13,90 евро брутто в час (примерно 700 грн). Одновременно власти повысили допустимые доходы для так называемых мини-работ. В целом нововведения затронули более шести миллионов человек.

Правительство уже утвердило дальнейшее повышение: в 2027 году минимальная ставка вырастет до 14,60 евро в час. Ожидается, что это усилит покупательную способность граждан, будет стимулировать экономику и поможет людям переходить с низкооплачиваемых работ. Также реформа должна сократить гендерный разрыв в доходах, ведь женщины чаще работают на менее оплачиваемых должностях.

Размер минимальной зарплаты в Чехии в 2026 году

На сайте Министерстве труда и социальных вопросов Чешской Республики отмечается, что минимальная зарплата в стране с 1 января 2026 года выросла до 22 400 чешских крон брутто в месяц (примерно 46 526 грн). Это на 1 600 крон больше, чем раньше.

Минимальные гарантии распространяются на всех работников — независимо от типа договора или формы занятости. Это касается как классических трудовых контрактов, так и краткосрочных соглашений. Если на предприятии действует коллективный договор, работодатель может устанавливать зарплату выше государственного минимума.

Повышение также автоматически повлияло на оплату труда в государственном секторе, где размер зарплат зависит от сложности и ответственности работы.

