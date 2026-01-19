Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімалка в Польщі, Німеччині та Чехії — суми у 2026 році

Мінімалка в Польщі, Німеччині та Чехії — суми у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 10:14
Мінімалка в Польщі, Німеччині та Чехії — скільки грошей гарантують держави у 2026 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в багатьох країнах Європи підвищили мінімальну заробітну плату. Зміни торкнулися й держав, де нині працює найбільше українців — Польщі, Німеччини та Чехії. 

Про те, які мінімальні зарплати гарантують працівникам в Польщі, Німеччині та Чехії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як змінився розмір мінімальної зарплати в Польщі у 2026 році

За інформацією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, з 2026 року мінімальна зарплата в Польщі підвищилася з 4 666 до 4 806 злотих брутто на місяць. Це приблизно 57 388 гривень. Після сплати податків працівники отримують близько 3 606 злотих "на руки" — майже 43.1 тис. грн.

Зміни стосуються майже трьох мільйонів найманих працівників. Також зросла мінімальна погодинна ставка — з 30,50 до 31,40 злотих брутто (близько 374 грн). Роботодавці зобов’язані підвищити оплату тим працівникам, чия зарплата була нижчою за новий мінімум.

Яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Німеччині у 2026 році

На сайті Федерального уряду Німеччини зазначається, що з 1 січня 2026 року в Німеччині діє нова мінімальна оплата праці — 13,90 євро брутто за годину (приблизно 700 грн). Одночасно влада підвищила допустимі доходи для так званих мініробіт. Загалом нововведення зачепили понад шість мільйонів людей.

Уряд уже затвердив подальше підвищення: у 2027 році мінімальна ставка зросте до 14,60 євро за годину. Очікується, що це посилить купівельну спроможність громадян, стимулюватиме економіку та допоможе людям переходити з низькооплачуваних робіт. Також реформа має скоротити гендерний розрив у доходах, адже жінки частіше працюють на менш оплачуваних посадах.

Розмір мінімальної зарплати в Чехії у 2026 році

На сайті Міністерстві праці та соціальних питань Чеської Республіки зазначається, що мінімальна зарплата  в країні з 1 січня 2026 року зросла до 22 400 чеських крон брутто на місяць (приблизно 46 526 грн). Це на 1 600 крон більше, ніж раніше.

Мінімальні гарантії поширюються на всіх працівників — незалежно від типу договору чи форми зайнятості. Це стосується як класичних трудових контрактів, так і короткострокових угод. Якщо на підприємстві діє колективний договір, роботодавець може встановлювати зарплату вищу за державний мінімум.

Підвищення також автоматично вплинуло на оплату праці в державному секторі, де розмір зарплат залежить від складності та відповідальності роботи.

Раніше ми писали, що з початку 2026 року у Франції підвищили мінімальну зарплату на 1,18 %. Це рішення торкнеться мільйонів працівників і має трохи зменшити втрати їх доходів, спричинені зростанням цін.

Також ми розповідали, що багато українців переїжджають до Польщі та бачать, як розвивається економіка цієї країни. Заробітки там вищі, ніж в Україні, але й витрати на життя досить значні. Тому цікаво, на що поляки найчастіше витрачають свої гроші.

Польща Німеччина зарплати Чехія мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації