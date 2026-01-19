Мінімалка в Польщі, Німеччині та Чехії — скільки грошей гарантують держави у 2026 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в багатьох країнах Європи підвищили мінімальну заробітну плату. Зміни торкнулися й держав, де нині працює найбільше українців — Польщі, Німеччини та Чехії.

Про те, які мінімальні зарплати гарантують працівникам в Польщі, Німеччині та Чехії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як змінився розмір мінімальної зарплати в Польщі у 2026 році

За інформацією Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі, з 2026 року мінімальна зарплата в Польщі підвищилася з 4 666 до 4 806 злотих брутто на місяць. Це приблизно 57 388 гривень. Після сплати податків працівники отримують близько 3 606 злотих "на руки" — майже 43.1 тис. грн.

Зміни стосуються майже трьох мільйонів найманих працівників. Також зросла мінімальна погодинна ставка — з 30,50 до 31,40 злотих брутто (близько 374 грн). Роботодавці зобов’язані підвищити оплату тим працівникам, чия зарплата була нижчою за новий мінімум.

Яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Німеччині у 2026 році

На сайті Федерального уряду Німеччини зазначається, що з 1 січня 2026 року в Німеччині діє нова мінімальна оплата праці — 13,90 євро брутто за годину (приблизно 700 грн). Одночасно влада підвищила допустимі доходи для так званих мініробіт. Загалом нововведення зачепили понад шість мільйонів людей.

Уряд уже затвердив подальше підвищення: у 2027 році мінімальна ставка зросте до 14,60 євро за годину. Очікується, що це посилить купівельну спроможність громадян, стимулюватиме економіку та допоможе людям переходити з низькооплачуваних робіт. Також реформа має скоротити гендерний розрив у доходах, адже жінки частіше працюють на менш оплачуваних посадах.

Розмір мінімальної зарплати в Чехії у 2026 році

На сайті Міністерстві праці та соціальних питань Чеської Республіки зазначається, що мінімальна зарплата в країні з 1 січня 2026 року зросла до 22 400 чеських крон брутто на місяць (приблизно 46 526 грн). Це на 1 600 крон більше, ніж раніше.

Мінімальні гарантії поширюються на всіх працівників — незалежно від типу договору чи форми зайнятості. Це стосується як класичних трудових контрактів, так і короткострокових угод. Якщо на підприємстві діє колективний договір, роботодавець може встановлювати зарплату вищу за державний мінімум.

Підвищення також автоматично вплинуло на оплату праці в державному секторі, де розмір зарплат залежить від складності та відповідальності роботи.

Раніше ми писали, що з початку 2026 року у Франції підвищили мінімальну зарплату на 1,18 %. Це рішення торкнеться мільйонів працівників і має трохи зменшити втрати їх доходів, спричинені зростанням цін.

Також ми розповідали, що багато українців переїжджають до Польщі та бачать, як розвивається економіка цієї країни. Заробітки там вищі, ніж в Україні, але й витрати на життя досить значні. Тому цікаво, на що поляки найчастіше витрачають свої гроші.