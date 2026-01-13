Мінімалка у Франції — яку суму гарантують працівникам у 2026 році

Дівчина рахує євро. Фото: Новини.LIVE

З початком 2026 року у Франції підвищать мінімальну заробітну плату на 1,18 %. Рішення торкнеться мільйонів працівників і має частково компенсувати втрати доходів через інфляцію.

Про те, яку мінімальну зарплату гарантують працівникам у Франції у 2026 році, повідомив уряд країни на офіційному сайті "info.gouv.fr".

На скільки підвищили розмір мінімалки в Франції у 2026 році

Підвищення відбувається в межах обов’язкової щорічної індексації, передбаченої законом. Мінімальна зарплата (SMIC) — це найнижчий рівень оплати праці, який роботодавець зобов’язаний виплачувати незалежно від типу договору.

Розмір індексації розрахували за спеціальною формулою. Вона враховує зростання споживчих цін для домогосподарств із найнижчими доходами, а також частину реального підвищення зарплат у країні. У результаті показник склав +1,18 %.

Новий розмір мінімальної зарплати у Франції

Після підвищення мінімальна погодинна оплата зросте з 11,88 до 12,02 євро брутто (приблизно 607 грн). За стандартного 35-годинного робочого тижня мінімальна місячна зарплата становитиме 1 823,03 євро брутто. Орієнтовна сума, яку працівники отримуватимуть на "на руки" — близько 1 443,11 євро (майже 73 тис. грн).

Нові ставки діятимуть у всій континентальній Франції та в заморських департаментах і територіях. Винятком залишається острів Майотта, де діє окремий механізм поступового наближення до загальнонаціонального рівня.

На Майотті з 1 січня мінімальна погодинна оплата зросте до 9,33 євро, а місячна — до 1 415,05 євро. Це означає підвищення одразу на 3,9 %.

Також уряд збільшить мінімально гарантовану суму, яка використовується для розрахунку натуральних виплат. Вона становитиме 4,25 євро.

Раніше ми писали, що у 2026 році багато працівників у Німеччині, зокрема й українці, отримають вищі доходи. Причина — підвищення мінімальної заробітної плати в країні.

Також ми розповідали, що Чехія також стала однією з головних країн, де працюють українці після початку війни. З 1 січня 2026 року там зросла мінімальна зарплата, що допоможе багатьом працівникам покращити свій фінансовий стан.