Минималка во Франции — какую сумму гарантируют работникам в 2026 году

Девушка считает евро. Фото: Новини.LIVE

С началом 2026 года во Франции повысят минимальную заработную плату на 1,18 %. Решение коснется миллионов работников и должно частично компенсировать потери доходов из-за инфляции.

О том, какую минимальную зарплату гарантируют работникам во Франции в 2026 году, сообщило правительство страны на официальном сайте "info.gouv.fr".

Реклама

Читайте также:

На сколько повысили размер минималки во Франции в 2026 году

Повышение происходит в рамках обязательной ежегодной индексации, предусмотренной законом. Минимальная зарплата (SMIC) — это самый низкий уровень оплаты труда, который работодатель обязан выплачивать независимо от типа договора.

Размер индексации рассчитали по специальной формуле. Она учитывает рост потребительских цен для домохозяйств с самыми низкими доходами, а также часть реального повышения зарплат в стране. В результате показатель составил +1,18 %.

Новый размер минимальной зарплаты во Франции

После повышения минимальная почасовая оплата вырастет с 11,88 до 12,02 евро брутто (примерно 607 грн). При стандартной 35-часовой рабочей неделе минимальная месячная зарплата составит 1 823,03 евро брутто. Ориентировочная сумма, которую работники будут получать на "на руки" — около 1 443,11 евро (почти 73 тыс. грн).

Новые ставки будут действовать во всей континентальной Франции и в заморских департаментах и территориях. Исключением остается остров Майотта, где действует отдельный механизм постепенного приближения к общенациональному уровню.

На Майотте с 1 января минимальная почасовая оплата вырастет до 9,33 евро, а месячная — до 1 415,05 евро. Это означает повышение сразу на 3,9 %.

Также правительство увеличит минимально гарантированную сумму, которая используется для расчета натуральных выплат. Она составит 4,25 евро.

Ранее мы писали, что в 2026 году многие работники в Германии, в том числе и украинцы, получат более высокие доходы. Причина — повышение минимальной заработной платы в стране.

Также мы рассказывали, что Чехия также стала одной из главных стран, где работают украинцы после начала войны. С 1 января 2026 года там выросла минимальная зарплата, что поможет многим работникам улучшить свое финансовое состояние.