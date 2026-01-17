Відео
Головна Економіка Мінімальний дохід вчителя 1 категорії — яку зарплату отримає

Мінімальний дохід вчителя 1 категорії — яку зарплату отримає

Дата публікації: 17 січня 2026 10:12
Зарплата вчителя 1 категорії — скільки мінімально отримає у січні 2026 року
Вчителька у школі. Фото: УНІАН

Тривалий час в Україні зарплати вчителів перебували на дуже низькому рівні. З січня 2026 року для педагогічних працівників передбачили підвищення посадових окладів на 30%. Цікаво дізнатися, що буде з мінімальними доходами вчителів 1 категорії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки заробить педагог першої категорії у січні 2026 року.

Читайте також:

Оклади вчителів за ЄТС

Розрахунок мінімального грошового забезпечення ведеться на основі Єдиної тарифної сітки. Залежно від посади і категорії вчителя йому призначають певний тарифний розряд — від 9 до 18. Кожен розряд має коефіцієнти, які необхідно помножити на базову ставку, аби отримати суму посадового окладу.

У 2026 році базовий розмір становить 3 470 грн (+8,6%), згідно з постановою Кабінету Міністрів № 4. Якщо потрібно дізнатися мінімальну зарплату вчителя 1 категорії, треба взяти коефіцієнт 13 тарифного розряду — 2,27 — відповідно до наказу МОН № 557.

Помноживши 3 470 грн на 2,27, отримаємо 7 877 грн. Це дохід педагогічного працівника 1 категорії за Єдиною тарифною сіткою у січні 2026 року. Однак сума збільшиться завдяки обов’язковим надбавкам і доплатам.

Надбавки до зарплати вчителя

Згідно з постановою Кабміну "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. № 1749, для всіх вчителів передбачена надбавка до грошового забезпечення у розмірі 40%. Тобто мінімальний посадовий оклад автоматично збільшиться до 11 027,80 грн (+3 150,80 грн).

Ще одна обов’язкова доплата — за роботу в несприятливих умовах. Постанова КМУ "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" від 08.11.2024 р. № 1286 встановила надбавку 2 000 грн щомісяця.

Якщо людина працює на території окремої територіальної громади прифронтової області, то може розраховувати додатково на 4 000 грн/міс. Виходить, зарплата вчителя 1 категорії становитиме 13 000-15 000 грн залежно від місця виконання посадових обов’язків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителям в Україні обіцяли підвищити зарплати до трьох мінімальних, однак у 2026 році зупинилися на збільшенні посадових окладів орієнтовно на 50%. У січні доходи реально зросли на кілька тисяч.

Також ми писали, яким буде мінімальний дохід директора школи у січні 2026 року. Керівникам закладів середньої освіти належить підвищення на рівні 30% до посадового окладу, як усім педагогічним працівникам.

вчителі гроші школа надбавки зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
