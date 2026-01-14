Зарплати вчителів за ЄТС відчутно виросли — скільки реально отримати в січні

Урок у школі. Фото: УНІАН

В Україні завжди викликало жваві дискусії питання заплати вчителів. З 1 січня 2026 року педагогічним працівникам підняли посадові оклади на 30%, як передбачено в державному бюджеті. Постає питання, скільки реально можуть заробити вчителі з урахуванням цього підвищення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які мінімальні посадові оклади передбачені педагогам у січні 2026 року.

Зарплата вчителя за ЄТС

Мінімальний оклад педагогічних працівників в Україні досі розраховується за Єдиною тарифною сіткою. У 2026 році збільшилася ставка 1 тарифного розряду — до 3 490 грн, згідно з постановою КМУ від 02.01.2026 №4.

Шкільні вчителі підпадають під 10-14 тарифні розряди (окрім директорів), це визначено наказом МОН № 557. Щоб дізнатися мінімальні суми, необхідно помножити базову ставку на коефіцієнт відповідного розряду. Маємо такий результат у 2026 році:

без категорії — 6 351,8 грн;

друга категорія — 7 398,8 грн;

перша категорія — 7 922,3 грн;

вища категорія — 8 445,8 грн.

Це розміри посадового окладу, на які можуть розраховувати педагоги у січні. Однак вони збільшуються завдяки обов’язковим надбавкам і доплатам.

Скільки реально заробляють вчителі

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2025 №1749 "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників", усім вчителям оклади підвищують на 40%. Натомість попереднє збільшення на 10% за постановою КМУ №22 від 2018 року скасували.

Плюс обов’язковою залишили доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс. для більшості педагогів і 4 000 грн/міс. — для працівників у прифронтових громадах. З урахуванням надбавки 40% мінімальні посадові оклади вчителів будуть перебувати на такому рівні:

10-11 тарифний розряд — 8 841-9 570,40 грн;

12 тарифний розряд — 10 298,40 грн;

13 тарифний розряд — 11 027,80 грн;

14 тарифний розряд — 11 755,80.

До цих сум треба додати доплату 2 000 або 4 000 грн (залежно від розташування громади) і вийде розмір доходу, на який можуть розраховувати шкільні педагоги навіть без надбавок за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, звання, перевірку письмових робіт тощо.

Нагадаємо, посадовий оклад директора школи у 2026 році розраховується за Єдиною тарифною сіткою. Треба помножити базову ставку на коефіцієнт 14-18 тарифних розрядів і додати обов’язкові надбавки.

Також ми писали, що педагогічні працівники можуть приєднатися до програми "Гроші ходять за вчителем" та отримати 1 500 грн через платформу "Вектор" на курси підвищення кваліфікації або навчання.