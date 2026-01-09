Мінімальні зарплати вчителів за ЄТС — на які суми розраховувати в січні 2026

Зарплати вчителів у 2026 — які мінімальні суми передбачені за ЄТС
З 1 січня 2026 року в Україні оновили базову ставку за Єдиною тарифному сіткою. На основі цього показника відбувається розрахунок мінімального доходу педагогічних працівників та інших бюджетників. Постає питання, як зміняться посадові оклади вчителів у січні.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально можуть заробити педагоги станом на січень 2026 року.
Розмір базової ставки ЄТС
Щоб розрахувати мінімальний посадовий оклад працівника бюджетної сфери, необхідно дізнатися його тарифний розряд за ЄТС і помножити відповідний коефіцієнт на базову ставку. З січня в Україні підвищився прожитковий мінімум для працездатних осіб, що призвело до оновлення базової суми.
Станом на 2025 рік ставка 1 тарифного розряду перебувала на рівні 3 195 грн, а з січня 2026-го піднялася до 3 490 грн, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 02.01.2026 № 4 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".
Мінімальні зарплати вчителів
В наказі МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" міститься інформація про поділ на розряди за категоріями:
- без категорії — 10-11 розряди;
- друга категорія — 12 розряд;
- перша категорія — 13 розряд;
- вища категорія — 14 розряд.
Іншими словами, для вчителів усіх спеціальностей застосовують коефіцієнти 10-14 тарифних розрядів. Врахувавши нову базову ставку, можна дізнатися мінімальні суми грошового забезпечення для представників кожної категорії:
- без категорії — від 6 351,8 грн;
- друга категорія — від 7 398,8 грн;
- перша категорія — від 7 922,3 грн;
- вища категорія — від 8 445,8 грн.
Додатково слід підвищити вказані посадові оклади на 10%, згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 № 22. Також необхідно взяти до уваги обов’язкову доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс. З цими надбавками мінімальні доходи педагогів за Єдиною тарифною сіткою будуть перебувати в діапазоні 8 986,8-11 289,8 грн.
