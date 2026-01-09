Мінімальні зарплати вчителів за ЄТС — на які суми розраховувати в січні 2026

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні оновили базову ставку за Єдиною тарифному сіткою. На основі цього показника відбувається розрахунок мінімального доходу педагогічних працівників та інших бюджетників. Постає питання, як зміняться посадові оклади вчителів у січні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально можуть заробити педагоги станом на січень 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Розмір базової ставки ЄТС

Щоб розрахувати мінімальний посадовий оклад працівника бюджетної сфери, необхідно дізнатися його тарифний розряд за ЄТС і помножити відповідний коефіцієнт на базову ставку. З січня в Україні підвищився прожитковий мінімум для працездатних осіб, що призвело до оновлення базової суми.

Станом на 2025 рік ставка 1 тарифного розряду перебувала на рівні 3 195 грн, а з січня 2026-го піднялася до 3 490 грн, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 02.01.2026 № 4 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Мінімальні зарплати вчителів

В наказі МОН № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" міститься інформація про поділ на розряди за категоріями:

без категорії — 10-11 розряди;

друга категорія — 12 розряд;

перша категорія — 13 розряд;

вища категорія — 14 розряд.

Іншими словами, для вчителів усіх спеціальностей застосовують коефіцієнти 10-14 тарифних розрядів. Врахувавши нову базову ставку, можна дізнатися мінімальні суми грошового забезпечення для представників кожної категорії:

без категорії — від 6 351,8 грн;

друга категорія — від 7 398,8 грн;

перша категорія — від 7 922,3 грн;

вища категорія — від 8 445,8 грн.

Додатково слід підвищити вказані посадові оклади на 10%, згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 № 22. Також необхідно взяти до уваги обов’язкову доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс. З цими надбавками мінімальні доходи педагогів за Єдиною тарифною сіткою будуть перебувати в діапазоні 8 986,8-11 289,8 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителям пропонують долучитися до програми фінансової підтримки. Педагоги можуть отримати по 1 500 грн на навчання або курси підвищення кваліфікації до листопада 2026 року.

Також ми писали, хто з бюджетників може розраховувати на грошову допомогу від держави. Кабінет Міністрів у 2026 році запровадив комплексну програму для вчителів і лікарів у прифронтових регіонах.