Зарплата директора школи у січні 2026 — які мінімальні суми передбачені

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Посадовий оклад директора школи розраховується за вищими тарифними розрядами, ніж передбачено для вчителів в Україні, що робить мінімальну зарплату апріорі більшою. Цікаво дізнатися суми доходів педагогічних працівників у січні 2026 року за Єдиною тарифною сіткою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яку мінімальну зарплату може розраховувати директор школи за ЄТС у січні.

Реклама

Читайте також:

Нова базова ставка ЄТС

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, середній дохід директора станом на перший місяць 2026 року перебуває на рівні 37 500 грн (+44% у річному розрізі). Для порівняння, у грудні показник був 32 500 грн, а в листопаді — 27 500 грн. Очевидно, ці суми рідко співпадають з реальними зарплатами у школах.

Загалом мінімальний посадовий оклад педагогічних працівників визначається на основі Єдиної тарифної сітки. З 1 січня змінилася базова ставка 1 тарифного розряду, оскільки підвищився прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Згідно з постановою кабінету Міністрів від 02.01.2026 № 4 "Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", посадові оклади тепер розраховуються з розміру тарифної ставки працівника 1 розряду — 3 470 грн (замість 3 195 грн у 2025 році).

Скільки заробляє директор школи

Щоб дізнатися мінімальну зарплату директора, необхідно помножити коефіцієнти 14-18 тарифних розрядів (вказані в ЄТС) на 3 470 грн. Розрахунки мають такий вигляд:

2,42 х 3 470 = 8 397,4 грн;

3,21 х 3 470 = 11 138,7 грн.

Цей діапазон мінімального посадового окладу передбачений для директорів закладів середньої освіти, починаючи з січня 2026 року. Однак доходи педагогічних працівників не обмежуються лише ставкою за Єдиною тарифною сіткою. Вони можуть розраховувати на:

обов’язкову надбавку 10%, згідно з постановою КМУ від 11.01.2018 № 22;

доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн/міс., згідно з постановою уряду № 1286;

різноманітні надбавки (за вислугу років, престижність праці тощо).

Враховуючи перші дві доплати, які є обов’язковими до нарахування всім педагогам, мінімальний дохід директора школи може перебувати в діапазоні 11 236,4-14 251,7 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вчителі в Україні можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 1 500 грн на навчання або курси підвищення кваліфікації. Необхідно подати заявку на платформі "Вектор" і долучитися до програми.

Також ми писали, що у 2026 році уряд запровадив комплексну програму підтримки прифронтових громад. Вона передбачає доплати вчителям у розмірі 4 000 грн і підвищення доходів сімейних лікарів до 35 000 грн.