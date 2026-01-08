Видео
Главная Экономика Тарифная сетка 2026 — какой минимальный доход директора школы

Тарифная сетка 2026 — какой минимальный доход директора школы

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:10
Зарплата директора школы в январе 2026 — какие минимальные суммы предусмотрены
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Должностной оклад директора школы рассчитывается по более высоким тарифным разрядам, чем предусмотрено для учителей в Украине, что делает минимальную зарплату априори больше. Интересно узнать суммы доходов педагогических работников в январе 2026 года по Единой тарифной сетке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какую минимальную зарплату может рассчитывать директор школы по ЕТС в январе.

Читайте также:

Новая базовая ставка ЕТС

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, средний доход директора по состоянию на первый месяц 2026 года находится на уровне 37 500 грн (+44% в годовом разрезе). Для сравнения, в декабре показатель был 32 500 грн, а в ноябре — 27 500 грн. Очевидно, эти суммы редко совпадают с реальными зарплатами в школах.

В целом минимальный должностной оклад педагогических сотрудников определяется на основе Единой тарифной сетки. С 1 января изменилась базовая ставка 1 тарифного разряда, поскольку повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Согласно постановлению кабинета Министров от 02.01.2026 № 4 "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", должностные оклады теперь рассчитываются из размера тарифной ставки сотрудника 1 разряда — 3 470 грн (вместо 3 195 грн в 2025 году).

Сколько зарабатывает директор школы

Чтобы узнать минимальную зарплату директора, необходимо умножить коэффициенты 14-18 тарифных разрядов (указанные в ЕТС) на 3 470 грн. Расчеты выглядят так:

  • 2,42 х 3 470 = 8 397,4 грн;
  • 3,21 х 3 470 = 11 138,7 грн.

Этот диапазон минимального должностного оклада предусмотрен для директоров заведений среднего образования, начиная с января 2026 года. Однако доходы педагогических работников не ограничиваются только ставкой по Единой тарифной сетке. Они могут рассчитывать на:

  • обязательную надбавку 10%, согласно постановлению КМУ от 11.01.2018 № 22;
  • доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес., согласно постановлению правительства № 1286;
  • различные надбавки (за выслугу лет, престижность труда и т.д.).

Учитывая первые две доплаты, которые являются обязательными к начислению всем педагогам, минимальный доход директора школы может находиться в диапазоне 11 236,4-14 251,7 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителя в Украине могут получить финансовую помощь в размере 1 500 грн на обучение или курсы повышения квалификации. Необходимо подать заявку на платформе "Вектор" и присоединиться к программе.

Также мы писали, что в 2026 году правительство ввело комплексную программу поддержки прифронтовых общин. Она предусматривает доплаты учителям в размере 4 000 грн и повышение доходов семейных врачей до 35 000 грн.

деньги минимальная зарплата доходы школа директор школы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
