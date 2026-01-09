Минимальные зарплаты учителей по ЕТС — на какие суммы рассчитывать в январе 2026

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине обновили базовую ставку по Единой тарифной сетке. На основе этого показателя происходит расчет минимального дохода педагогических сотрудников и других бюджетников. Возникает вопрос, как изменятся должностные оклады учителей в январе.

Размер базовой ставки ЕТС

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад работника бюджетной сферы, необходимо узнать его тарифный разряд по ЕТС и умножить соответствующий коэффициент на базовую ставку. С января в Украине повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц, что привело к обновлению базовой суммы.

По состоянию на 2025 год ставка 1 тарифного разряда находилась на уровне 3 195 грн, а с января 2026-го поднялась до 3 490 грн, согласно постановлению Кабинета Министров от 02.01.2026 № 4 "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Минимальные зарплаты учителей

В приказе МОН № 557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" содержится информация о разделении на разряды по категориям:

без категории — 10-11 разряды;

вторая категория — 12 разряд;

первая категория — 13 разряд;

высшая категория — 14 разряд.

Иными словами, для учителей всех специальностей применяют коэффициенты 10-14 тарифных разрядов. Учтя новую базовую ставку, можно узнать минимальные суммы денежного обеспечения для представителей каждой категории:

без категории — от 6 351,8 грн;

вторая категория — от 7 398,8 грн;

первая категория — от 7 922,3 грн;

высшая категория — от 8 445,8 грн.

Дополнительно следует повысить указанные должностные оклады на 10%, согласно постановлению КМУ от 11.01.2018 № 22. Также необходимо принять во внимание обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес. С этими надбавками минимальные доходы педагогов по Единой тарифной сетке будут находиться в диапазоне 8 986,8-11 289,8 грн.

