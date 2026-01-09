Видео
Главная Экономика Зарплаты учителей в 2026 — какие минимальные суммы выходят по ЕТС

Зарплаты учителей в 2026 — какие минимальные суммы выходят по ЕТС

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 12:50
Минимальные зарплаты учителей по ЕТС — на какие суммы рассчитывать в январе 2026
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине обновили базовую ставку по Единой тарифной сетке. На основе этого показателя происходит расчет минимального дохода педагогических сотрудников и других бюджетников. Возникает вопрос, как изменятся должностные оклады учителей в январе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально могут заработать педагоги по состоянию на январь 2026 года.

Читайте также:

Размер базовой ставки ЕТС

Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад работника бюджетной сферы, необходимо узнать его тарифный разряд по ЕТС и умножить соответствующий коэффициент на базовую ставку. С января в Украине повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц, что привело к обновлению базовой суммы.

По состоянию на 2025 год ставка 1 тарифного разряда находилась на уровне 3 195 грн, а с января 2026-го поднялась до 3 490 грн, согласно постановлению Кабинета Министров от 02.01.2026 № 4 "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Минимальные зарплаты учителей

В приказе МОН № 557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" содержится информация о разделении на разряды по категориям:

  • без категории — 10-11 разряды;
  • вторая категория — 12 разряд;
  • первая категория — 13 разряд;
  • высшая категория — 14 разряд.

Иными словами, для учителей всех специальностей применяют коэффициенты 10-14 тарифных разрядов. Учтя новую базовую ставку, можно узнать минимальные суммы денежного обеспечения для представителей каждой категории:

  • без категории — от 6 351,8 грн;
  • вторая категория — от 7 398,8 грн;
  • первая категория — от 7 922,3 грн;
  • высшая категория — от 8 445,8 грн.

Дополнительно следует повысить указанные должностные оклады на 10%, согласно постановлению КМУ от 11.01.2018 № 22. Также необходимо принять во внимание обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес. С этими надбавками минимальные доходы педагогов по Единой тарифной сетке будут находиться в диапазоне 8 986,8-11 289,8 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, учителям предлагают присоединиться к программе финансовой поддержки. Педагоги могут получить по 1 500 грн на обучение или курсы повышения квалификации до ноября 2026 года.

Также мы писали, кто из бюджетников может рассчитывать на денежную помощь от государства. Кабинет Министров в 2026 году ввел комплексную программу для учителей и врачей в прифронтовых регионах.

учителя деньги минимальная зарплата доходы школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
