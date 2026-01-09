Минимальные зарплаты учителей по ЕТС — на какие суммы рассчитывать в январе 2026

Зарплаты учителей в 2026 — какие минимальные суммы выходят по ЕТС
С 1 января 2026 года в Украине обновили базовую ставку по Единой тарифной сетке. На основе этого показателя происходит расчет минимального дохода педагогических сотрудников и других бюджетников. Возникает вопрос, как изменятся должностные оклады учителей в январе.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально могут заработать педагоги по состоянию на январь 2026 года.
Размер базовой ставки ЕТС
Чтобы рассчитать минимальный должностной оклад работника бюджетной сферы, необходимо узнать его тарифный разряд по ЕТС и умножить соответствующий коэффициент на базовую ставку. С января в Украине повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц, что привело к обновлению базовой суммы.
По состоянию на 2025 год ставка 1 тарифного разряда находилась на уровне 3 195 грн, а с января 2026-го поднялась до 3 490 грн, согласно постановлению Кабинета Министров от 02.01.2026 № 4 "Некоторые вопросы оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".
Минимальные зарплаты учителей
В приказе МОН № 557 "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" содержится информация о разделении на разряды по категориям:
- без категории — 10-11 разряды;
- вторая категория — 12 разряд;
- первая категория — 13 разряд;
- высшая категория — 14 разряд.
Иными словами, для учителей всех специальностей применяют коэффициенты 10-14 тарифных разрядов. Учтя новую базовую ставку, можно узнать минимальные суммы денежного обеспечения для представителей каждой категории:
- без категории — от 6 351,8 грн;
- вторая категория — от 7 398,8 грн;
- первая категория — от 7 922,3 грн;
- высшая категория — от 8 445,8 грн.
Дополнительно следует повысить указанные должностные оклады на 10%, согласно постановлению КМУ от 11.01.2018 № 22. Также необходимо принять во внимание обязательную доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес. С этими надбавками минимальные доходы педагогов по Единой тарифной сетке будут находиться в диапазоне 8 986,8-11 289,8 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, учителям предлагают присоединиться к программе финансовой поддержки. Педагоги могут получить по 1 500 грн на обучение или курсы повышения квалификации до ноября 2026 года.
Также мы писали, кто из бюджетников может рассчитывать на денежную помощь от государства. Кабинет Министров в 2026 году ввел комплексную программу для учителей и врачей в прифронтовых регионах.
