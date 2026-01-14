Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Экономика Минимальный оклад учителя — реально ли выросли зарплаты в январе

Минимальный оклад учителя — реально ли выросли зарплаты в январе

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 10:05
Зарплаты учителей по ЕТС ощутимо выросли — сколько реально получить в январе
Урок в школе. Фото: УНИАН

В Украине всегда вызывал оживленные дискуссии вопрос заплаты учителей. С 1 января 2026 года педагогическим работникам подняли должностные оклады на 30%, как предусмотрено в государственном бюджете. Возникает вопрос, сколько реально могут заработать учителя с учетом этого повышения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие минимальные должностные оклады предусмотрены педагогам в январе 2026 года.

Читайте также:

Зарплата учителя по ЕТС

Минимальный оклад педагогических сотрудников в Украине до сих пор рассчитывается по Единой тарифной сетке. В 2026 году увеличилась ставка 1 тарифного разряда — до 3 490 грн, согласно постановлению КМУ от 02.01.2026 №4.

Школьные учителя подпадают под 10-14 тарифные разряды (кроме директоров), это определено приказом МОН № 557. Чтобы узнать минимальные суммы, необходимо умножить базовую ставку на коэффициент соответствующего разряда. Имеем такой результат в 2026 году:

  • без категории — 6 351,8 грн;
  • вторая категория — 7 398,8 грн;
  • первая категория — 7 922,3 грн;
  • высшая категория — 8 445,8 грн.

Это размеры должностного оклада, на которые могут рассчитывать педагоги в январе. Однако они увеличиваются благодаря обязательным надбавкам и доплатам.

Сколько реально зарабатывают учителя

Согласно постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 №1749 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников", всем учителям оклады повышают на 40%. А предыдущее увеличение на 10% по постановлению КМУ №22 от 2018 года отменили.

Плюс обязательной оставили доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн/мес. для большинства педагогов и 4 000 грн/мес. — для работников в прифронтовых громадах. С учетом надбавки 40% минимальные должностные оклады учителей будут находиться на таком уровне:

  • 10-11 тарифный разряд — 8 841-9 570,40 грн;
  • 12 тарифный разряд — 10 298,40 грн;
  • 13 тарифный разряд — 11 027,80 грн;
  • 14 тарифный разряд — 11 755,80.

К этим суммам надо добавить доплату 2 000 или 4 000 грн (в зависимости от расположения общины) и получится размер дохода, на который могут рассчитывать школьные педагоги даже без надбавки за выслугу лет, престижность труда, классное руководство, звание, проверку письменных работ и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, должностной оклад директора школы в 2026 году рассчитывается по Единой тарифной сетке. Надо умножить базовую ставку на коэффициент 14-18 тарифных разрядов и добавить обязательные надбавки.

Также мы писали, что педагогические работники могут присоединиться к программе "Деньги ходят за учителем" и получить 1 500 грн через платформу "Вектор" на курсы повышения квалификации или обучение.

зарплаты учителя деньги доходы школа
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
