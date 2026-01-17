Зарплата учителя 1 категории — сколько минимально получит в январе 2026 года

Учительница в школе. Фото: УНИАН

Долгое время в Украине зарплаты учителей находились на очень низком уровне. С января 2026 года для педагогических сотрудников предусмотрели повышение должностных окладов на 30%. Интересно узнать, что будет с минимальными доходами учителей 1 категории.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько заработает педагог первой категории в январе 2026 года.

Оклады учителей по ЕТС

Расчет минимального денежного обеспечения ведется на основе Единой тарифной сетки. В зависимости от должности и категории учителя ему назначают определенный тарифный разряд — от 9 до 18. Каждый разряд имеет коэффициенты, которые необходимо умножить на базовую ставку, дабы получить сумму должностного оклада.

В 2026 году базовый размер составляет 3 470 грн (+8,6%), согласно постановлению Кабинета Министров № 4. Если нужно узнать минимальную зарплату учителя 1 категории, надо взять коэффициент 13 тарифного разряда — 2,27 — в соответствии с приказом МОН № 557.

Умножив 3 470 грн на 2,27, получим 7 877 грн. Это доход педагогического работника 1 категории по Единой тарифной сетке в январе 2026 года. Однако сумма увеличится благодаря обязательным надбавкам и доплатам.

Надбавки к зарплате учителя

Согласно постановлению Кабмина "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. № 1749, для всех учителей предусмотрена надбавка к денежному обеспечению в размере 40%. То есть минимальный должностной оклад автоматически увеличится до 11 027,80 грн (+3 150,80 грн).

Еще одна обязательная доплата — за работу в неблагоприятных условиях. Постановление КМУ "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников заведений общего среднего образования" от 08.11.2024 г. № 1286 установило надбавку 2 000 грн ежемесячно.

Если человек работает на территории отдельной территориальной громады прифронтовой области, то может рассчитывать дополнительно на 4 000 грн/мес. Получается, зарплата учителя 1 категории составит 13 000-15 000 грн в зависимости от места выполнения должностных обязанностей.

Напомним, учителям в Украине обещали повысить зарплаты до трех минимальных, однако в 2026 году остановились на увеличении должностных окладов ориентировочно на 50%. В январе доходы реально выросли на несколько тысяч.

Также мы писали, каким будет минимальный доход директора школы в январе 2026 года. Руководителям учреждений среднего образования положено повышение на уровне 30% к должностному окладу, как и всем педагогическим сотрудникам.