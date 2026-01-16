Видео
Україна
Дата публикации 16 января 2026 11:17
Минимальные оклады учителей — на сколько увеличатся выплаты в январе 2026
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В государственном бюджете на 2026 год предусмотрели повышение зарплаты учителей на 30% с 1 января. Речь идет о росте именно должностных окладов педагогов. Интересно узнать, на сколько увеличились доходы сотрудников школ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каких сумм повышения ждать учителям в январе 2026 года.

Пересмотр заработной платы

Должностные оклады учителей рассчитывают на основе Единой тарифной сетки. Все должности педагогических работников — от руководителя кружка без образования до директора колледжа — соответствуют 9-18 тарифным разрядам, которым установлены коэффициенты от 1,73 до 3,21.

Чтобы узнать минимальный оклад, надо базовую ставку умножить на коэффициент своего тарифного разряда. В 2026 году постановлением Кабинета Министров №4 утвердили сумму для расчета на уровне 3 470 грн (+8,6%).

Что касается непосредственно повышения зарплаты учителей, то ранее действовало постановление КМУ №22 от 2018 года, которое устанавливало обязательную надбавку 10%. Но с 1 января вступил в силу другой документ — "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 №1749.

Согласно новым правилам, всем педагогическим и научно-педагогическим сотрудникам увеличили должностные оклады на 40%. Это обещанное повышение на 30% плюс предыдущая надбавка 10%.

Новые должностные оклады по ЕТС

Интересно узнать, на какие суммы реально увеличились минимальные должностные оклады педагогов. Учитывая обновленную базовую ставку, для представителей 10-14 тарифных разрядов предусмотрены такие зарплаты:

  • без категории — от 6 315 грн;
  • вторая категория — от 7 356 грн;
  • первая категория — от 7 877 грн;
  • высшая категория — от 8 397 грн.

С обязательной надбавкой 40% работники школ получат в январе как минимум:

  • 10-11 тарифный разряд — от 8 841 грн (+2 526 грн);
  • 12 тарифный разряд — от 10 298,40 грн (+2 942,40 грн);
  • 13 тарифный разряд — от 11 027,80 грн (+3 150,80 грн);
  • 14 тарифный разряд — от 11 755,80 грн (+3 358,80 грн).

Как видно, минимальные должностные оклады учителей в январе 2026 года увеличатся по крайней мере на 2 500 грн. Плюс не стоит забывать об обязательной доплате за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн ежемесячно для большинства педагогов (4 000 грн — для сотрудников в прифронтовых регионах).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, минимальные должностные оклады педагогических работников по Единой тарифной сетке вырастут с января 2026 года. Мы узнали размер доходов, на который могут рассчитывать учителя в школах.

Также мы писали, какой будет зарплата директора школы по ЕТС в январе 2026 года. Минимальная сумма зафиксируется на уровне 11 755 грн, дополнительно следует рассчитывать на надбавку 2 000 грн и другие доплаты.

