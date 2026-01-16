Мінімальні оклади вчителів — на скільки збільшаться виплати у січні 2026

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

У державному бюджеті на 2026 рік передбачили підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня. Йдеться про зростання саме посадових окладів педагогів. Цікаво дізнатися, на скільки виросли доходи працівників шкіл.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яких сум підвищення чекати вчителям у січні 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Перегляд заробітної плати

Посадові оклади вчителів розраховують на основі Єдиної тарифної сітки. Всі посади педагогічних працівників — від керівника гуртка без освіти до директора коледжу — відповідають 9-18 тарифним розрядам, яким встановлені коефіцієнти від 1,73 до 3,21.

Аби дізнатися мінімальний оклад, треба базову ставку помножити на коефіцієнт свого тарифного розряду. У 2026 році постановою Кабінету Міністрів №4 затвердили суму для розрахунку на рівні 3 470 грн (+8,6%).

Що стосується безпосередньо підвищення зарплати вчителів, то раніше діяла постанова КМУ №22 від 2018 року, яка встановлювала обов'язкову надбавку 10%. Але з 1 січня набув чинності інший документ — "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 №1749.

Згідно з новими правилами, всім педагогічним і науково-педагогічним працівникам збільшили посадові оклади на 40%. Це обіцяне підвищення на 30% плюс попередня надбавка 10%.

Нові посадові оклади за ЄТС

Цікаво дізнатися, на які суми реально збільшилися мінімальні посадові оклади педагогів. Враховуючи оновлену базову ставку, для представників 10-14 тарифних розрядів передбачені такі зарплати:

без категорії — від 6 315 грн;

друга категорія — від 7 356 грн;

перша категорія — від 7 877 грн;

вища категорія — від 8 397 грн.

З обов'язковою надбавкою 40% працівники шкіл отримають у січні щонайменше:

10-11 тарифний розряд — від 8 841 грн (+2 526 грн);

12 тарифний розряд — від 10 298,40 грн (+2 942,40 грн);

13 тарифний розряд — від 11 027,80 грн (+3 150,80 грн);

14 тарифний розряд — від 11 755,80 грн (+3 358,80 грн).

Як видно, мінімальні посадові оклади вчителів у січні 2026 року збільшаться принаймні на 2 500 грн. Плюс не варто забувати про обов'язкову доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн щомісяця для більшості педагогів (4 000 грн — для працівників у прифронтових регіонах).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, мінімальні посадові оклади педагогічних працівників за Єдиною тарифною сіткою зростуть з січня 2026 року. Ми дізналися розмір доходів, на який можуть розраховувати вчителі у школах.

Також ми писали, якою буде зарплата директора школи за ЄТС у січні 2026 року. Мінімальна сума зафіксується на рівні 11 755 грн, додатково слід розраховувати на надбавку 2 000 грн та інші доплати.