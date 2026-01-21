Відео
Україна
Головна Економіка Українці по-новому в’їжджають до Польщі — що змінилося у 2026

Українці по-новому в’їжджають до Польщі — що змінилося у 2026

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 07:15
В’їзд до Польщі за новими правилами — що змінилося для українців у 2026
Пункт пропуску на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Для всіх українців правила в’їзду до Польщі змінилися. У 2026 році нашим громадянам, які хочуть перетнути державний кордон, потрібно пройти авторизацію в системі EES (Entry/Exit System). Іншими словами, додати персональну інформацію в електронну базу даних, яка здійснює автоматизований контроль мандрівників.

Про це йдеться на офіційному сайті EES.

Читайте також:

Нові правила в’їзду в Польщу

До 10 квітня 2026 року планують повністю запровадити систему EES на кордонах Європейського Союзу та країн Шенгенської зони. В пунктах пропуску тепер необхідно проходити біометричну реєстрацію, зокрема здавати відбитки пальців і фото. Однак ця вимога поширюється лише на перший виїзд після початку роботи EES.

Далі міжнародні поїздки для українців стануть швидшими: буде достатньо відсканувати паспорт, а система автоматично підтягне персональні дані мандрівника. Це означає, що штампи в документах відійдуть у минуле, поступившись місцем цифровізації. В електронному форматі тепер зберігають:

  • дату, час і пункт перетину кордону;
  • відомості закордонного паспорта;
  • фотографію особи;
  • відбитки пальців (від 12 років).

Йдеться про подорожі за безвізовим режимом — тривалістю до 90 днів протягом 180-денного періоду. Інформація після першого збору залишиться в системі на три роки, а потім доведеться її оновити. Якщо людина відмовиться здати біометрію на кордоні, вона отримає відмову у в’їзді.

Де саме буде діяти EES

Нову систему запровадили не тільки на польському кордоні. EES планують розгорнути на в'їзді до всіх держав Євросоюзу, крім Ірландії та Кіпру. Плюс її поширять для країн, які не входять у ЄС, а саме Норвегії, Швейцарії, Ісландії та Ліхтенштейну. Загалом йдеться про 29 напрямів.

Всім українцям доведеться здавати біометричні дані при першому перетині кордону, однак існують певні винятки. Правила не торкнуться громадян і резидентів країн Євросоюзу, а також власників довгострокових віз і дозволів на проживання.

Варто зазначити, що приблизно через шість місяців після запуску EES почне працювати інша система — ETIAS. Це електронний дозвіл на в'їзд вартістю 7 євро, який доведеться оформляти онлайн. Його також будуть видавати на три роки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році виросла мінімальна зарплата в Польщі. З січня сума піднялася до рівня 4 806 злотих брутто на місяць. Після вирахування податків працівники отримують близько 3 606 злотих "на руки".

Також ми писали, що в Польщі планують автоматично продовжувати виплати за програмою "800+" без регулярного подання заяв, якщо в родині не змінилися обставини. Зміни можуть ухвалити у 2026 році.

Європейський союз Польща кордон українці в Польщі виїзд за кордон
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
