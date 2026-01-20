Пересечение украинской границы — кого могут не пропустить в 2026 году

Пограничник проверяет документы человека. Фото: УНИАН

Иностранцы и лица без гражданства не имеют права на свободный и неограниченный въезд в Украину. Для пересечения границы они должны выполнять требования пограничного контроля и миграционного законодательства. В случае нарушения правил возможен отказ во въезде или запрет на въезд сроком от 3 до 10 лет.

О том, кому и почему могут отказать во въезде в Украину в 2026 году, объяснили в Министерстве юстиции Украины.

Что нужно для въезда в Украину иностранцев

Порядок пересечения государственной границы и перечень необходимых документов определяют законы Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О пограничном контроле".

Для въезда в Украину иностранцы должны одновременно выполнить следующие условия:

подтвердить цель поездки;

не иметь действующего запрета на въезд в Украину;

соблюдать установленные сроки пребывания.

получить визу, если безвизовый режим не предусмотрен;

иметь действующий паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

иметь достаточные финансовые средства для пребывания и возвращения или возможность легально их получить в Украине (для отдельных стран).

Если хотя бы одно из этих требований не выполнено, пограничники могут отказать во въезде. Также въезд запрещается, если это необходимо для защиты национальной безопасности, здоровья населения или прав граждан, если документы содержат ложные данные или признаки подделки, или если лицо ранее нарушало правила пересечения границы, таможенные или санитарные нормы.

На какой период могут запретить въезд в Украину

Основанием для запрета также могут быть невыполненные судебные решения, имущественные обязательства в Украине или незаконный въезд, или выезд с временно оккупированных территорий.

Решение об отказе в пропуске принимают должностные лица Государственной пограничной службы непосредственно в пункте пропуска. Запрет на въезд устанавливает Государственная миграционная служба или другие уполномоченные органы. Обычно он действует три года, а в случае повторных нарушений может быть продлен до десяти лет.

В то же время эти ограничения не касаются граждан Украины. Они имеют гарантированное право свободно вернуться в свою страну в любое время.

