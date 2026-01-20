Перетин українського кордону — кого можуть не пропустити у 2026 році

Прикордонник перевіряє документи людини. Фото: УНІАН

Іноземці та особи без громадянства не мають права на вільний і необмежений в’їзд в Україну. Для перетину кордону вони повинні виконувати вимоги прикордонного контролю та міграційного законодавства. У разі порушення правил можливі відмова у в’їзді або заборона на в’їзд строком від 3 до 10 років.

Про те, кому та чому можуть відмовити у в'їзді в Україну у 2026 році, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Що потрібно для в'їзду в Україну іноземців

Порядок перетину державного кордону та перелік необхідних документів визначають закони України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" і "Про прикордонний контроль".

Для в’їзду в Україну іноземці повинні одночасно виконати такі умови:

підтвердити мету поїздки;

не мати чинної заборони на в’їзд до України;

дотримуватися встановлених строків перебування.

отримати візу, якщо безвізовий режим не передбачений;

мати чинний паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

мати достатні фінансові кошти для перебування та повернення або можливість легально їх отримати в Україні (для окремих країн).

Якщо хоча б одна з цих вимог не виконана, прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Також в’їзд забороняється, якщо це необхідно для захисту національної безпеки, здоров’я населення або прав громадян, якщо документи містять неправдиві дані чи ознаки підробки, або якщо особа раніше порушувала правила перетину кордону, митні чи санітарні норми.

На який період можуть заборонити в'їзд в Україну

Підставою для заборони також можуть бути невиконані судові рішення, майнові зобов’язання в Україні чи незаконний в’їзд або виїзд з тимчасово окупованих територій.

Рішення про відмову у пропуску ухвалюють посадовці Державної прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску. Заборону на в’їзд встановлює Державна міграційна служба або інші уповноважені органи. Зазвичай вона діє три роки, а у разі повторних порушень може бути продовжена до десяти років.

Водночас ці обмеження не стосуються громадян України. Вони мають гарантоване право вільно повернутися до своєї країни у будь-який час.

