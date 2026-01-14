Нові правила для українців за кордоном — що зміниться у лютому 2026 року

Жінка заповнює дані з паспорта. Фото: УНІАН

У 2026 році для українців за кордоном зміняться правила щодо оформлення документів. Процедура стане простішою та прозорішою, але й вартість послуг дещо збільшиться.

Про те, що зміниться для українців за кордоном з 1 лютого 2026 року, повідомили в Міністерстві юстиції України.

Що зміниться для українців за кордоном у 2026 році

З 1 лютого 2026 року в Україні для оформлення апостиля (спеціальний штамп на офіційних документах, які використовуються за кордоном) будуть використовувати спецыальний електронний реєстр. Нові правила закріплені наказом № 3177/5 від 20 листопада 2025 року. Рішення про проставлення апостиля ухвалюватимуть не більше трьох робочих днів.

Попередній порядок, який діяв із 2015 року, втратить чинність. Тепер не потрібно уточнювати інформацію у паперовому вигляді — всі підписи, печатки та дані про сертифікати зберігатимуться в електронному реєстрі.

Використання електронного реєстру спростить перевірку документів і знизить ризик підробок. Дані до нього вноситимуть різні органи:

Суди — інформацію про суддів. Міністерство юстиції — інформацію про своїх працівників. Державна архівна служба — інформацію про працівників архівів. Територіальні підрозділи Мін’юсту — дані про співробітників ДРАЦС, нотаріусів та державних реєстраторів.

Рішення про апостиль або відмову ухвалюватимуть протягом трьох робочих днів із моменту подання заяви в реєстр. Нові правила також уточнюють процедури приймання, перевірки та видачі документів.

Як змінилась вартість послуги у 2026 році

Ціна апостиля прив’язана до прожиткового мінімуму: у 2026 році це 3 328 грн, тому тарифи тепер такі:

670 грн для фізичних осіб;

1 160 грн для юридичних осіб.

У Мін’юсті зазначають, що електронний реєстр апостилів допоможе цифровізувати державні послуги, скоротити бюрократію та підвищити довіру до українських документів за кордоном.

