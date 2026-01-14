Новые правила для украинцев за рубежом — что изменится в феврале 2026 года

Женщина заполняет данные из паспорта. Фото: УНИАН

В 2026 году для украинцев за рубежом изменятся правила оформления документов. Процедура станет проще и прозрачнее, но и стоимость услуг несколько увеличится.

О том, что изменится для украинцев за рубежом с 1 февраля 2026 года, сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Что изменится для украинцев за рубежом в 2026 году

С 1 февраля 2026 года в Украине для оформления апостиля (специальный штамп на официальных документах, которые используются за рубежом) будут использовать специальный электронный реестр. Новые правила закреплены приказом № 3177/5 от 20 ноября 2025 года. Решение о проставлении апостиля будет приниматься не более трех рабочих дней.

Предыдущий порядок, который действовал с 2015 года, утратит силу. Теперь не нужно уточнять информацию через запросы в бумажном виде — все подписи, печати и данные о сертификатах будут храниться в электронном реестре.

Использование электронного реестра упростит проверку документов и снизит риск подделок. Данные в него будут вносить различные органы:

Суды — информацию о судьях. Министерство юстиции — информацию о своих работниках. Государственная архивная служба — информацию о работниках архивов. Территориальные подразделения Минюста — данные о сотрудниках ГРАГС, нотариусах и государственных регистраторах.

Решение об апостиле или отказе будет приниматься в течение трех рабочих дней с момента подачи заявления в реестр. Новые правила также уточняют процедуры приема, проверки и выдачи документов.

Как изменилась стоимость услуги в 2026 году

Цена апостиля привязана к прожиточному минимуму: в 2026 году это 3 328 грн, поэтому тарифы теперь такие:

670 грн для физических лиц;

1 160 грн для юридических лиц.

В Минюсте отмечают, что электронный реестр апостилей поможет цифровизировать государственные услуги, сократить бюрократию и повысить доверие к украинским документам за рубежом.

