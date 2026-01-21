Дорогие купюры доллара и евро — от какой валюты можно выгодно избавиться в 2026

Купюры доллара и евро. Фото: Unsplash

Многие украинцы держат финансовые сбережения в валюте, в частности накапливают купюры доллара и евро. Однако не все знают, что определенные банкноты обладают высокой ценностью. Их можно продать даже дороже собственного номинала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие иностранные купюры можно выгодно продать в Украине.

Реклама

Читайте также:

Дорогие купюры доллара

Курс доллара в январе 2026 года и так высокий, поэтому продажа американской валюты не оставит украинцев без дохода. Однако можно заработать еще больше на купюрах со звездочкой возле серийного номера. Этот символ встречается редко и ценится коллекционерами.

Согласно информации на сайте Бюро гравировки и печати США, звезда на долларовых купюрах означает замену поврежденной банкноты. Если во время изготовления наличности возникают проблемы, которые приводят к появлению дефектов, такие деньги приходится заменять. Другими словами, звездочка — лишь маркировка.

Она никоим образом не влияет на номинальную стоимость, но коллекционеры готовы заплатить больше. Например, на специализированном портале OLX опубликовали объявление о продаже банкноты 5 долларов за 500 грн. Обмен по актуальному курсу принесет владельцу всего до 250 грн.

Объявление о продаже 5 долларов со звездочкой. Фото: скриншот

Какие купюры евро стоят дороже

Украинцы, которые накапливают сбережения в европейской валюте, могут найти купюры с красивыми серийными номерами. Такие деньги высоко ценятся коллекционерами, поскольку встречаются в обращении нечасто.

Больше стоят банкноты евро с зеркальным номером, одинаковыми цифрами, чередованием и другими признаками систематичности. Пользователь OLX готов продать купюры по 20 евро за 1 200 грн каждую, поскольку в серийных номерах есть повтор цифр 222 и 777.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в обращении есть банкноты только номиналом до 100 долларов, тогда как купюру 200 долларов никогда официально не выпускали. Если такие деньги попадаются — это сувениры или фальшивки.

Также мы писали, можно ли обменять доллары с потертостями и пятнами в 2026 году. Национальный банк давно отменил понятие "незначительно изношенная банкнота", дабы убрать человеческий фактор.