Україна
Цю валюту високо цінують — які купюри не можна здавати в обмінник

Цю валюту високо цінують — які купюри не можна здавати в обмінник

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 11:10
Дорогі купюри долара і євро — якої валюти можна вигідно позбутися у 2026
Купюри долара та євро. Фото: Unsplash

Чимало українців тримають фінансові заощадження у валюті, зокрема накопичують купюри долара та євро. Однак не всі знають, що певні банкноти володіють високою цінністю. Їх можна продати навіть дорожче власного номіналу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які іноземні купюри можна вигідно продати в Україні.

Читайте також:

Дорогі купюри долара

Курс долара у січні 2026 року і так високий, тому продаж американської валюти не залишить українців без доходу. Однак можна заробити ще більше на купюрах із зірочкою біля серійного номера. Цей символ зустрічається рідко і цінується колекціонерами.

Згідно з інформацією на сайті Бюро гравіювання та друку США, зірка на доларових купюрах означає заміну пошкодженої банкноти. Якщо під час виготовлення готівки виникають проблеми, які призводять до появи дефектів, такі гроші доводиться заміняти. Іншими словами, зірочка — лише маркування.

Вона жодним чином не впливає на номінальну вартість, але колекціонери готові заплатити більше. Наприклад, на спеціалізованому порталі OLX опублікували оголошення про продаж банкноти 5 доларів за 500 грн. Обмін за актуальним курсом принесе власнику всього до 250 грн.

Цю валюту високо цінують — які купюри не можна здавати в обмінник - фото 1
Оголошення про продаж 5 доларів з зірочкою. Фото: скриншот

Які купюри євро коштують дорожче

Українці, які накопичують заощадження у європейській валюті, можуть знайти купюри з красивими серійними номерами. Такі гроші високо цінуються колекціонерами, оскільки зустрічаються в обігу нечасто.

Більше коштують банкноти євро з дзеркальним номером, однаковими цифрами, чергуванням та іншими ознаками систематичності. Користувач OLX готовий продати купюри по 20 євро за 1 200 грн кожну, оскільки в серійних номерах є повтор цифр 222 та 777.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки в обігу є банкноти лише номіналом до 100 доларів, тоді як купюру 200 доларів ніколи офіційно не випускали. Якщо такі гроші трапляються — це сувеніри або фальшивки.

Також ми писали, чи можна обміняти долари з потертостями та плямами у 2026 році. Національний банк давно скасував поняття "незначно зношена банкнота", аби прибрати людський фактор.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
