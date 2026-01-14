Відео
Головна Економіка Проблемні долари та євро — яких купюр треба позбутися у 2026

Проблемні долари та євро — яких купюр треба позбутися у 2026

Дата публікації: 14 січня 2026 11:10
Ці купюри долара і євро можуть стати проблемними — від чого краще відмовитися
Купюри долара та євро в руках. Фото: Unsplash

Чимало українців тримають заощадження в іноземній валюті, накопичуючи купюри долара та євро. Однак у майбутньому з обміном або використанням певних банкнот можуть виникнути проблеми. Тому не завадить провести ревізію валюти і позбутися ненадійної готівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара і євро українцям не слід зберігати.

Проблемні купюри долара

Перше, на що варто звернути увагу — це рік випуску готівки. Старі банкноти без сучасних елементів захисту стали небажаними об'єктами обміну в фінансових установах. Нерідко українцям відмовляють в обслуговуванні, аби тільки не купити долари 1996-2006 років емісії.

Звісно, вони залишаються дійсним платіжним засобом в Україні та повинні використовуватися без обмежень, згідно з поясненням Національного банку. Проте на практиці почастішали випадки відмов — обмінники не хочуть купувати старі купюри.

Ще одна потенційна проблема для власників валюти — поява ознак незначного зношення. Закон дозволяє продаж банкнот із невеликими пошкодженнями, але з часом ці прояви ставатимуть більш помітними.

Під час експлуатації такі гроші мають великі шанси досягти вигляду, в якому подальше використання неможливе. Тому краще завчасно подбати про свої заощадження і продати зношену валюту, отримавши новенькі купюри без жодних пошкоджень.

Що не так із купюрами євро

Власники європейської валюти раніше могли накопичувати статки в найбільшому номіналі — 500 євро. Однак із 2019 року його припинили друкувати і почали виводити з готівкового обігу. Причина — велика кількість підробок.

Згідно з даними Європейського центрального банку, купюри по 500 євро можна без обмежень використовувати в розрахунках та обмінювати, однак уже зараз трапляються непоодинокі випадки відмов приймати номінал у закладах.

З часом проблемні ситуації будуть частішими, враховуючи виведення банкнот із обігу. Тому не завадить убезпечити себе від подібних неприємностей і завчасно замінити всі гроші по 500 євро на менші номінали.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, іранський ріал обвалився до понад 1,13 млн за долар на тлі тривалих протестів у країни, фактично втративши свою цінність. А японська єна впала до 159 за долар через політичні чутки.

Також ми писали, що у 2026 році фінансисти радять диверсифікувати заощадження між гривнею, доларом і євро. Це допоможе знизити валютні ризики. Серед безпечних інструментів — ОВДП, депозити, золото.

долар євро валюта банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
