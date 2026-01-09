Курс долара та євро на підйомі — що буде з вартістю валюти найближчим часом

Долари в руках. Фото: Pexels

На початку січня 2026 року курси долара та євро різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Українці задаються питанням, чи потрібно бігти в обмінники та купувати валюту, поки вартість іноземних купюр не виросла ще більше. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсів долара та євро готуватися в період 12-18 січня.

Що буде з курсом долара

Офіційний курс гривні до долара злетів з нижньої межі 42,17 грн/дол. до нечуваного показника 43,07 грн/дол. у січні 2026 року. Таким чином офіційний курс долара вперше в історії перевищив 43 гривні. Однак Плотніков впевнений, що нічого кардинального не відбувається, враховуючи середньорічний прогноз на рівні 45,70 грн/дол., закладений у державному бюджеті.

"Міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. Зараз курс на шляху до 45 грн/дол. Ми не маємо достатньо зовнішньої фінансової допомоги, аби на 100% закрити дефіцит бюджету. Тому НБУ пришвидшив девальвацію, щоб покращити ситуацію за рахунок західної підтримки", — зазначив економіст.

Адже вигідніше зарахувати кошти за курсом 43 грн/дол., ніж за тим показником, який фіксували станом на грудень. За відсутності якихось надзвичайних подій регулятор буде втримувати гривню в діапазоні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа, після чого знову розпочнеться рух до 45,70 грн/дол.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро перевищив психологічну межу 9 січня, зафіксувавшись на рівні 50,17 грн. Рух показників залежить не від рішень Національного банку, а від співвідношення у головній валютній. Олексій Плотніков вважає, що немає перспектив чекати стрімкого здешевлення найближчим часом.

"Якщо будуть, наприклад, загострення відносин між США та ЄС, або Штати почнуть якимось способом заходити в Гренландію, як вони хотіли, чи виникнуть якість непорозуміння з Європою, тоді курс євро до долара може трохи впасти", — констатував експерт.

Виходячи з поточної ситуації, варто прогнозувати коливання офіційного курсу в діапазоні 49,90-50,20 грн/євро наступного тижня. Але Плотніков не радить поспішати в обмінні пункти для купівлі іноземної валюти, особливо якщо немає вільних коштів, адже зовсім скоро різкий висхідний темп сповільниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто відмовитися від деяких купюр євро у 2026 році. Йдеться про старі купюри 2002 року випуску номіналом 500 євро. Під час обміну цих банкнот можуть виникнути проблеми.

Також ми писали, як правильно перетинати кордон із готівкою. Валюту можна вивозити з України, однак доведеться здійснити письмове декларування, якщо сума перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті.