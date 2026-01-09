Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Долар та євро змушують нервувати — до чого готуватися українцям

Долар та євро змушують нервувати — до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 18:25
Курс долара та євро на підйомі — що буде з вартістю валюти найближчим часом
Долари в руках. Фото: Pexels

На початку січня 2026 року курси долара та євро різко злетіли, вчергове побивши історичні максимуми. Українці задаються питанням, чи потрібно бігти в обмінники та купувати валюту, поки вартість іноземних купюр не виросла ще більше. Однак найближчим часом ситуація на ринку може стабілізуватися.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, до яких курсів долара та євро готуватися в період 12-18 січня.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара

Офіційний курс гривні до долара злетів з нижньої межі 42,17 грн/дол. до нечуваного показника 43,07 грн/дол. у січні 2026 року. Таким чином офіційний курс долара вперше в історії перевищив 43 гривні. Однак Плотніков впевнений, що нічого кардинального не відбувається, враховуючи середньорічний прогноз на рівні 45,70 грн/дол., закладений у державному бюджеті.

"Міжнародні інституції вимагають від України певної девальвації гривні. Зараз курс на шляху до 45 грн/дол. Ми не маємо достатньо зовнішньої фінансової допомоги, аби на 100% закрити дефіцит бюджету. Тому НБУ пришвидшив девальвацію, щоб покращити ситуацію за рахунок західної підтримки", — зазначив економіст.

Адже вигідніше зарахувати кошти за курсом 43 грн/дол., ніж за тим показником, який фіксували станом на грудень. За відсутності якихось надзвичайних подій регулятор буде втримувати гривню в діапазоні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа, після чого знову розпочнеться рух до 45,70 грн/дол.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро перевищив психологічну межу 9 січня, зафіксувавшись на рівні 50,17 грн. Рух показників залежить не від рішень Національного банку, а від співвідношення у головній валютній. Олексій Плотніков вважає, що немає перспектив чекати стрімкого здешевлення найближчим часом.

"Якщо будуть, наприклад, загострення відносин між США та ЄС, або Штати почнуть якимось способом заходити в Гренландію, як вони хотіли, чи виникнуть якість непорозуміння з Європою, тоді курс євро до долара може трохи впасти", — констатував експерт.

Виходячи з поточної ситуації, варто прогнозувати коливання офіційного курсу в діапазоні 49,90-50,20 грн/євро наступного тижня. Але Плотніков не радить поспішати в обмінні пункти для купівлі іноземної валюти, особливо якщо немає вільних коштів, адже зовсім скоро різкий висхідний темп сповільниться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям варто відмовитися від деяких купюр євро у 2026 році. Йдеться про старі купюри 2002 року випуску номіналом 500 євро. Під час обміну цих банкнот можуть виникнути проблеми.

Також ми писали, як правильно перетинати кордон із готівкою. Валюту можна вивозити з України, однак доведеться здійснити письмове декларування, якщо сума перевищує ліміт 10 000 євро в еквіваленті.

курс долара курс євро гроші валюта фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації