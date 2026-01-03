Відмова від купюр євро — валюту якого року випуску не слід зберігати у 2026

Купюри євро. Фото: Unsplash

Чимало українців зберігають накопичення у валюті, наприклад, купюрах євро. Кожен на власний розсуд обирає, якими банкнотами користуватися, однак у 2026 році не завадить провести ревізію своїх заощаджень і позбутися готівки, яка потенційно може викликати проблеми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від купюр євро якого року випуску краще відмовитися українцям у 2026-му.

Старі купюри євро

Станом на 2026 рік в обігу перебуває європейська валюта двох серій. Першу випустили в далекому 2002-му, другу — після 2013-го. Старими вважають банкноти першої серії, оскільки вони не можуть похвалитися новітніми елементами захисту і покращеним матеріалом.

Українцям, які тримають заощадження у купюрах євро 2002 року, не обов’язково їх позбуватися, замінюючи на нові. Проте один номінал здатен викликати проблеми. Йдеться про 500 євро — валюту не включили в другу серію та давно припинили випускати.

Іншими словами, в обігу перебуває стара готівка, що побачила світ у далекому 2002 році. Вона залишається платоспроможною і використовується в розрахункових операціях, йдеться на сайті Європейського центрального банку, але при обміні інколи виникають проблеми.

Аби в майбутньому уникнути негараздів, коли знадобиться витратити валютні заощадження, краще позбутися купюр по 500 євро найближчим часом, замінивши їх на нові банкноти по 100 чи 200 євро.

Третя серія купюр євро

До кінця поточного десятиліття ЄЦБ планує випустити в готівковий обіг гроші третьої серії. Оновлення банкнот вважають доцільним через потребу:

забезпечити доступність валюти;

зберегти інноваційність євро;

зробити номінали максимально стійкими до підробок та легкими для автентифікації;

гарантувати безпеку виробництва та використання банкнот.

Коли саме випустять перші купюри з оновленим дизайном, невідомо. В ЄЦБ станом на початок 2026 року досі обирають тематику майбутніх грошей: відомі постаті культури та історії або природа (ріки і птахи).

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Болгарія офіційно приєдналася до єврозони, запровадивши нову національну валюту. Передбачається перехідний період упродовж місяця, коли діятиме подвійний обіг валют.

Також ми писали, що буде з курсом долара та євро у 2026 році. Експерти прогнозують висхідний тренд для обох валют. Отже краще поспішити з обміном, аби через кілька місяців не втратити частину фінансів.