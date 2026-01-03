Видео
Украинцам стоит отказаться от этих купюр евро в 2026 — детали

Украинцам стоит отказаться от этих купюр евро в 2026 — детали

Дата публикации 3 января 2026 11:35
Отказ от купюр евро — валюту какого года выпуска не следует хранить в 2026
Купюры евро. Фото: Unsplash

Многие украинцы хранят накопления в валюте, например, купюрах евро. Каждый по своему усмотрению выбирает, какими банкнотами пользоваться, однако в 2026 году не помешает провести ревизию своих сбережений и избавиться от наличности, которая потенциально может вызвать проблемы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от купюр евро какого года выпуска лучше отказаться украинцам в 2026-м.

Старые купюры евро

По состоянию на 2026 год в обращении находится европейская валюта двух серий. Первую выпустили в далеком 2002-м, вторую — после 2013-го. Старыми считают банкноты первой серии, поскольку они не могут похвастаться новейшими элементами защиты и улучшенным материалом.

Украинцам, которые держат сбережения в купюрах евро 2002 года, не обязательно от них избавляться, заменяя на новые. Однако один номинал способен вызвать проблемы. Речь идет о 500 евро — валюту не включили во вторую серию и давно прекратили выпускать.

Иными словами, в обращении находится старая наличность, увидевшая свет в далеком 2002 году. Она остается платежеспособной и используется в расчетных операциях, говорится на сайте Европейского центрального банка, но при обмене иногда возникают проблемы.

Чтобы в будущем их избежать, когда понадобится потратить валютные сбережения, лучше избавиться от купюр по 500 евро в ближайшее время, заменив их на новые банкноты по 100 или 200 евро.

Третья серия купюр евро

До конца текущего десятилетия ЕЦБ планирует выпустить в наличное обращение деньги третьей серии. Обновление банкнот считают целесообразным из-за необходимости:

  • обеспечить доступность валюты;
  • сохранить инновационность евро;
  • сделать номиналы максимально устойчивыми к подделкам и легкими для аутентификации;
  • гарантировать безопасность производства и использования банкнот.

Когда именно выпустят первые купюры с обновленным дизайном, неизвестно. В ЕЦБ по состоянию на начало 2026 года до сих пор выбирают тематику будущих денег: известные фигуры культуры и истории либо природа (реки и птицы).

Напомним, с 1 января 2026 года Болгария официально присоединилась к еврозоне, введя новую национальную валюту. Предполагается переходный период в течение месяца, когда будет действовать двойное обращение валют.

Также мы писали, что будет с курсом доллара и евро в 2026 году. Эксперты прогнозируют восходящий тренд для обеих валют. Поэтому лучше поспешить с обменом, дабы через несколько месяцев не потерять часть финансов.

