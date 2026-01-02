Курс доллара и евро в 2026 — что может измениться на валютном рынке Украины

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно следят за ситуацией на валютном рынке, чтобы выгодно покупать купюры доллара и евро. С наступлением 2026-го официальные курсы продемонстрировали тенденцию к снижению, однако это ситуативные колебания, которые нельзя проецировать на весь текущий год.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в 2026 году.

Чего ждать от курса доллара

В течение декабря официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 41,93-42,38 грн/долл. В первые дни января Национальный банк немного опустил показатели, однако украинцам не стоит ожидать нисходящего тренда. Эксперт уверен, что в последующие месяцы американская валюта будет планомерно дорожать.

"Исходим из того, что прописанный среднегодовой курс — 45,7 грн/долл. То есть укрепляться гривна не будет. Скорее всего, она будет постепенно обесцениваться с января. Но процессы девальвации, возможно, станут более медленными", — констатировал Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

С другой стороны, в госбюджете-2025 заложили средний курс доллара на уровне 45 грн, а реальный существенно отличался. Только с октября начался восходящий тренд, до того показатели колебались в постоянном диапазоне.

Это означает, что в течение 2026 года возможна аналогичная динамика. Не стоит считать константой выход официального курса на уровень 45,7 грн/долл., ведь НБУ будет сдерживать девальвацию путем валютных интервенций и благодаря политике управляемой гибкости.

"Возможно, затормозится обесценивание гривны, если мы увидим, что остановилась война, начинается процесс восстановления. Но, опять же, это все непрогнозируемые вещи, которые находятся в плоскости вероятности", — добавил экономист.

Что будет с курсом евро в 2026

Официальный курс гривны к евро не зависит от решений Национального банка, а формируется с учетом соотношения в главной валютной паре. 2025-й прошел для доллара неожиданно — он демонстрировал рекордное обесценивание относительно большинства мировых валют.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Евро укрепилось на 13,5% за год, зафиксировав курс на отметке 1,1752 долл. Как результат, в Украине произошло подорожание до исторического максимума — 49,85 грн/евро по состоянию на 31 декабря. Если в течение 2026 года сохранится давление на доллар, европейская валюта будет удерживать восходящий тренд.

Алексей Плотников считает, что движение показателей вверх зафиксируется на рынке как минимум до конца первого квартала. Далее ситуация может развиваться в разных направлениях, в зависимости от политической неопределенности, экономических глобальных рисков и отношений между США и ЕС.

