Курс долара та євро у 2026 — що може змінитися на валютному ринку України

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці активно слідкують за ситуацією на валютному ринку, аби вигідно купувати купюри долара та євро. З настанням 2026-го офіційні курси продемонстрували тенденцію до зниження, однак це ситуативні коливання, які не можна проектувати на весь поточний рік.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро у 2026 році.

Чого чекати від курсу долара

Протягом грудня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 41,93-42,38 грн/дол. В перші дні січня Національний банк трохи опустив показники, однак українцям не варто очікувати низхідного тренду. Експерт впевнений, що наступними місяцями американська валюта буде планомірно дорожчати.

"Виходимо з того, що прописаний середньорічний курс — 45,7 грн/дол. Тобто зміцнюватися гривня не буде. Скоріше за все, вона поступово знецінюватиметься з січня. Але процеси девальвації, можливо, стануть повільнішими", — констатував Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З іншого боку, в держбюджеті-2025 заклали середній курс долара на рівні 45 грн, а реальний суттєво відрізнявся. Тільки з жовтня почався висхідний тренд, до того показники коливалися у сталому діапазоні.

Це означає, що протягом 2026 року можлива аналогічна динаміка. Не варто вважати константою вихід офіційного курсу на рівень 45,7 грн/дол., адже НБУ буде стримувати девальвацію шляхом валютних інтервенцій та завдяки політиці керованої гнучкості.

"Можливо, загальмується знецінення гривні, якщо ми побачимо, що зупинилась війна, починається процес відбудови. Але, знову таки, це все непрогнозовані речі, які знаходяться у площині ймовірності", — додав економіст.

Що буде з курсом євро у 2026

Офіційний курс гривні до євро не залежить від рішень Національного банку, а формується з огляду на співвідношення у головній валютній парі. 2025-й пройшов для долара неочікувано — він демонстрував рекордне знецінення відносно більшості світових валют.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Євро зміцнилося на 13,5% за рік, зафіксувавши курс на позначці 1,1752 дол. Як результат, в Україні відбулося дорожчання до історичного максимуму — 49,85 грн/євро станом на 31 грудня. Якщо протягом 2026 року збережеться тиск на долар, європейська валюта буде утримувати висхідний тренд.

Олексій Плотніков вважає, що рух показників угору зафіксується на ринку принаймні до кінця першого кварталу. Далі ситуація може розвиватися в різних напрямках, залежно від політичної невизначеності, економічних глобальних ризиків і відносин між США та ЄС.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україну можна ввозити готівку в будь-яких обсягах у 2026 році. Головне — декларувати суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Інакше загрожує штраф 20% від розміру перевищення ліміту.

Також ми писали, що в Сирії представили оновлену валюту — фунт без портретів політиків, із зображеннями сільськогосподарських культур і без двох нулів у номіналах. В обігу будуть старі та нові банкноти.